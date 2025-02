"Wyścig słoni" na S7. Kierowca ciężarówki ukarany

Kierujący ciężarówką złamał zakaz wyprzedzania Źródło: KPP w Piasecznie

Wideorejestrator piaseczyńskiej drogówki zarejestrował "wyścig słoni" na ekspresowej "siódemce". 39-latek siedzący za kierownicą ciężarowego renault złamał zakaz wyprzedzania. Został ukarany mandatem karnym w wysokości tysiąca złotych, a na jego konto trafiło osiem punktów.

Policja przypomina, że od 1 lipca 2023 roku obowiązują nowe regulacje prawne w ruchu drogowym. Nowelizacja ustawy wprowadziła zakaz wyprzedzania się ciężarówek na autostradach i drogach ekspresowych.

Wyprzedzanie ciężarówek zarejestrowała kamera

- Choć przepisy obowiązują od dość dawna, to jednak nie wszyscy kierujący o nich pamiętają i się do nich stosują. Niechlubnym przykładem tego jest postawa kierującego ciężarowym renault, który został zatrzymany do kontroli drogowej, we piątkowe popołudnie 14 stycznia na S7. "Wyścig słoni" zarejestrowali funkcjonariusze piaseczyńskiego wydziału ruchu drogowego, pełniący służbę na terenie powiatu. 39-letni mężczyzna siedzący za kierownicą ciężarówki, za popełnione wykroczenie, otrzymał mandat karny w wysokości tysiąca złotych oraz osiem punktów karnych - podała rzeczniczka piaseczyńskiej policji podkomisarz Magdalena Gąsowska.

Policjantka przypomniała też, że w przypadku, gdy kierowca popełni ponownie to samo wykroczenie, kwota mandatu wzrośnie do dwóch tysięcy złotych, a jego konto zwiększy się o osiem punktów karnych.

