Do wypadku doszło we wtorek przed godziną 15 przy ulicy Głównej w Piasecznie. Jadący oplem mężczyzna potrącił przechodzące przez przejście dla pieszych dziecko i odjechał, nie udzielając mu pomocy. 10-latek w stanie zagrażającym życiu został przewieziony do szpitala.

"Sam zgłosił się do jednostki policji"

KSP dodała, że policjanci sprawdzili wszystkie adresy, pod którymi mógł się ukrywać zidentyfikowany przez nich mężczyzna. "Ta presja i świadomość tego, że nie jest już anonimowy sprawiły, że 49-latek sam zgłosił się do jednostki policji" - przekazała we wpisie policja.

Zarzuty i dozór

Za złamanie zakazu prowadzenia grozi mu do pięciu lat więzienia, za spowodowanie wypadku do trzech lat (gdy następstwem jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, do ośmiu), a za nieudzielenie pomocy także do trzech lat.