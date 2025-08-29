Do więzienia po kontroli drogowej

Piaseczno (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

"Młodszy aspirant Michał Czaus oraz aspirant Michał Tkaczyk na ulicy Modrzewiowej zwrócili uwagę na czarne audi. Wiedzieli, że właśnie takim autem jeździ mężczyzna poszukiwany na podstawie nakazu doprowadzenia wydanego przez Sąd Rejonowy w Piasecznie. Ma on do odbycia karę siedmiu miesięcy pozbawienia wolności za to, że nie płacił alimentów" - informuje podkom. Magdalena Gąsowska, oficer prasowy policji w Piasecznie.

Wiedzieli, że poszukiwany mężczyzna porusza się czarnym audi Źródło: KPP Piaseczno

Nie mylili się

Zatrzymali kierującego do kontroli drogowej. Ich przypuszczenia były słuszne, za kierownicą czarnego audi siedział poszukiwany 36-latek. Nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdami, ponieważ zostały mu zatrzymane decyzją administracyjną w listopadzie 2024 roku.

Samochód należący do mężczyzny trafił na parking depozytowy, a on sam najpierw do policyjnej celi, a następnie - zgodnie z decyzją sądu - do zakładu karnego, w którym spędzi siedem miesięcy.

36-latek najbliższe siedem miesięcy spędzi za kratami Źródło: KPP Piaseczno

Fotograficzna pamięć

"Fotograficzna pamięć to niewątpliwie jedna z kluczowych cech, która wyróżnia funkcjonariuszy policji. To właśnie dzięki niej oraz czujności piaseczyńskich policjantów został zatrzymany poszukiwany mężczyzna" dodaje podkom. Magdalena Gąsowska.