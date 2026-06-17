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Okolice

Podwarszawski pałac doczeka się dużego remontu

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Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim
Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim
Źródło wideo: Bartosz Bajerski
Źródło zdj. gł.: Bartosz Bajerski
Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim przejdzie remont. Zyska salę kinową, przestrzeń na warsztaty. Budynek zostanie wyposażony w ogrzewanie, które pozwoli udostępniać go również zimą. Przybędzie też zieleni w parku okalającym zabytkowy budynek.

Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim, będące oddziałem Muzeum Narodowego w Warszawie, otrzymało dofinansowanie na rewitalizację i rozwój infrastruktury w programie FEnIKS 2021–2027.

"Będzie to największa inwestycja w Muzeum w ostatnich dziesięcioleciach. Początek prac remontowych zaplanowano na styczeń 2027 roku, ich zakończenie – na koniec 2029" - poinformował dział komunikacji Muzeum Narodowego w Warszawie.

Przez cały okres realizacji projektu pałac i wyspa będą placem budowy niedostępnym dla odwiedzających. Planowana jest jednak organizacja kilku wydarzeń plenerowych w innych częściach parku. "Poza tymi wydarzeniami ze względów bezpieczeństwa park pozostanie niedostępny przez cały czas trwania remontu" - dodano.

Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim
Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim
Źródło zdjęcia: Bartosz Bajerski

Jaki jest zakres prac w barokowym pałacu, należącym niegdyś do rodziny Bielińskich?

"Zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków prace będą się skupiać na zachowaniu, konserwacji i odnawianiu elementów historycznych architektury oraz wyposażenia wnętrz. W miarę możliwości zostaną wykorzystane istniejące, oryginalne płytki i elementy dekoracyjne, obudowy grzejników i oświetlenie, a nowe elementy zostaną stylistycznie dopasowane do oryginalnych wnętrz pałacowych" - opisało Muzuem Narodowe w Warszawie.

Westybul w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim
Westybul w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim
Źródło zdjęcia: Bartosz Bajerski

Sala kinowa, pomieszczenia edukacyjne i warsztatowe

Rezydencja ma zyskać nowy wymiar - nowoczesnej, tętniącej życiem przestrzeni kultury i spotkań publiczności.

"Dzięki inwestycjom infrastrukturalnym obiekt zyska dodatkowe funkcje: udostępniona zostanie m.in. wyposażona w nowoczesny sprzęt sala kinowa. Liczymy na to, że po remoncie w Muzeum Wnętrz na stałe zagoszczą w niej pokazy filmowe, spotkania, konferencje i seminaria, a także lokalne inicjatywy, np. turnieje szachowe i brydżowe" - podkreślono.

Sala Ruin w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim
Sala Ruin w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim
Źródło zdjęcia: Bartosz Bajerski

Program FEnIKS pozwoli stworzyć w Muzeum Wnętrz także nowoczesne pomieszczenia edukacyjne i warsztatowe. "Jedną ze stałych atrakcji Muzeum mają być m.in. warsztaty kulinarne: historię rezydencji będzie można poznawać poprzez doświadczanie dawnych smaków" - zaznaczyło Muzeum

Powstaną też dodatkowe przestrzenie dla dorosłych oraz rodzin z dziećmi, służące relaksowi i odpoczynkowi.

Plany wystawiennicze

Po remoncie do Muzeum Wnętrz powróci wystawa stała "Dar Paderewskiego". Zaplanowano również przygotowanie dwóch kolejnych ekspozycji: będzie można zwiedzić wystawę "Romantyczne nuty" oraz "Rezydencja po II wojnie światowej".

Sala Morska w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim
Sala Morska w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim
Źródło zdjęcia: Bartosz Bajerski

Wydarzenia z zakresu edukacji muzycznej mają powstawać we współpracy z Prywatną Szkołą Muzyczna nr 1 w Otwocku. Mazowiecki Park Krajobrazowy będzie współtworzył wydarzenia o edukacji przyrodniczej.

"Wymianę doświadczeń na temat działań edukacyjnych przewiduje współpraca z Muzeum Sztuki Współczesnej Hamburger Bahnhof. Pałac Królewski w Gödöllő zaangażuje się z kolei we współpracę w zakresie rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami, dla rodzin z dziećmi oraz z obszaru edukacji ekologicznej" - dodało Muzeum Narodowe.

Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim
Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim
Źródło zdjęcia: Bartosz Bajerski

Będzie czynne też zimą

Jak podano, po remoncie muzeum zyska możliwość prowadzenia działalności kulturalnej także w okresie zimowym. Obecnie, ze względu na mało efektywny system grzewczy, zimą jest niedostępne dla gości. "Częściowo zmodernizowana we wcześniejszych latach instalacja nadal nie pozwalała wystarczająco ogrzać wszystkich pomieszczeń pałacowych. Naprawy będą wymagały także okna" - wyjaśniono.

Obiekt zostanie dostosowany dla osób o szczególnych potrzebach. Z tego względu zbudowane zostaną windy. Szkolenie przejedzie też zespół placówki.

Sala Balowa w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim
Sala Balowa w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim
Źródło zdjęcia: Bartosz Bajerski

Zbiorniki na deszczówkę

Program FEnIKS uwzględnia również zieleń pałacową w okalającym Muzeum parku. Pojawią się m.in. nowe nasadzenia rodzimych gatunków roślin oraz schronienia dla zwierząt. Pod powierzchnią gruntu powstaną zbiorniki retencyjne na deszczówkę.

"Zaplanowano też budowę instalacji umożliwiającej wykorzystanie wody szarej, montaż pompy ciepła, budowę wiaty śmietnikowej oraz kompostownika. Nawierzchnia parkingu zostanie wymieniona na przepuszczalną, a w parku pojawią się ławki z panelami fotowoltaicznymi, umożliwiającymi ładowanie urządzeń" - wymieniło Muzeum Narodowe. Obok Muzeum Wnętrz stanie też wiata na rowery.

Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim
Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim
Źródło zdjęcia: Nicolas Grospierre
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
MuzeumSztukaArchitektura i design
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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