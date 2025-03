Zabrakło pieniędzy na wypłaty dla pracowników szpitala

NFZ ma coraz poważniejsze problemy finansowe. "Pani minister mówi, że będzie płacić, pytanie, czy NFZ zapłaci" Źródło: Marek Nowicki/Fakty TVN

Na początku tygodnia dyrekcja szpitala powiatowego w Otwocku (Mazowieckie) poinformowała pracowników o braku pieniędzy na wypłaty. Jako powód wskazano problemy w rozliczeniach z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ostatecznie - z dwudniowym opóźnieniem - zlecono przelewy, ale tylko dla części personelu. Bez wynagrodzenia za pracę w lutym pozostają w dalszym ciągu osoby z kierownictwa placówki. NFZ zaprzecza, aby po stronie funduszu były jakiekolwiek zaległości.

Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku to największy publiczny szpital na terenie powiatu otwockiego. W skład placówki wchodzi sześć oddziałów szpitalnych, blok operacyjny oraz przychodnia w ramach, której działa nocna i świąteczna pomoc lekarska.

Brak przelewu z NFZ, pracownicy bez wynagrodzeń

Na początku tygodnia Damian Wrona, dyrektor finansowy Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku poinformował kierownictwo komórek placówki, że szpital nie otrzymał pieniędzy od NFZ, "co skutkuje brakiem możliwości wypłaty wynagrodzeń". W wiadomości mailowej jako powód braku środków na koncie szpitala dyrektor Wrona wskazał problemy z aktualizacją elektronicznego systemu do komunikacji i rozliczeń pomiędzy NFZ a placówkami medycznymi. - Nie mogliśmy wystawić rachunku - wyjaśnia w rozmowie z tvnwarszawa.pl Damian Wrona. - Wczoraj po południu, z dwudniowym opóźnieniem, przelewy do pracowników zostały zrealizowane - zapewnia dyrektor.

W odpowiedzi na nasze pytania o opóźnienia w wypłacie pensji, sekretariat zarządu PCZ w Otwocku poinformował, że jednak nie wszyscy pracownicy otrzymali wynagrodzenia. Jak czytamy w przesłanej wiadomości, "pensje kierownictwa PCZ nie są jeszcze uregulowane". Nie doprecyzowano, które osoby z kierownictwa pozostają bez wypłaty.

Szpital powiatowy w Otwocku Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

"Problemy z płynnością finansową PCZ utrzymują się od wielu lat i stanowią wyzwanie, z którym mierzyły się kolejne zarządy placówki. Mając na uwadze konieczność stabilizacji sytuacji finansowej szpitala, Zarząd Spółki jest w stałym kontakcie z organem tworzącym (Starostwo Powiatowe w Otwocku - red.)" - czytamy w dalszej części korespondencji.

NFZ zaprzecza opóźnieniom w płatnościach

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia, z którym rozlicza się otwocki szpital, zapewnia, że płatności są realizowane bez opóźnień. "Na Mazowszu wszystkie rozliczenia ze świadczeniodawcami realizowane są terminowo" - informuje Piotr Kalinowski, rzecznik mazowieckiego NFZ. "Faktury wystawiane przez podmioty lecznicze, w tym przez Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku, w 2025 r. były i są rozliczone w terminie ustawowym nieprzekraczającym pięciu dni - dodaje rzecznik.

Jak usłyszeliśmy w centrali funduszu, ostatnia aktualizacja systemu do rozliczeń ze szpitalami miała miejsce około dwóch tygodni temu. "Fundusz nie odnotował awarii SZOI, ani też innych przeszkód w bieżących rozliczaniach faktur" - zapewnia Piotr Kalinowski.

