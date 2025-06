Dla "zabawy" zdemolowali dom, zdradziła ich szkolna kartkówka

Otwock (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

Policjanci z Otwocka, przeglądając lokalne grupy społecznościowe, zauważyli post zaniepokojonego mieszkańca gminy Celestynów.

- Mężczyzna opisywał, jak grupa młodzieży zniszczyła jeden z domów na terenie tej gminy - poinformował w komunikacie podkom. Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Policjanci znaleźli zdewastowany dom. - Na miejscu okazało się, że zniszczenia przekraczają wszelkie wyobrażenia - dodał Domarecki.

Śledczy oraz technik kryminalistyki zabezpieczyli liczne ślady na miejscu zdarzenia. W ustaleniu sprawców policjantom pomogła zagubiona kartkówka jednego z nastolatków. Doprowadziła ona do celestynowskiej szkoły, do której uczęszczali wszyscy uczestnicy "zabawy".

"Nie potrafili wytłumaczyć dlaczego to zrobili"

Policjanci ustalili, że zamieszanych jest w sumie, aż siedmiu uczniów w wieku od 12 do 14 lat. Wszyscy zostali przesłuchani w obecności rodziców.

- Część nastolatków próbowała się wypierać, a ich rodzice nie mogli uwierzyć, że ich dzieci byłyby zdolne do takiego zachowania. Jednak, gdy policjanci przedstawili zebrany materiał, wszyscy przyznali się do popełnienia czynu karalnego. Żadne z dzieci nie potrafiło wytłumaczyć, jak do tego doszło i co nimi kierowało. Wszystkie jednak były zgodne, że po tym, jak pierwsza osoba zaczęła niszczyć, reszta lawinowo zaczęła robić to samo, aż wszystko wymknęło się spod kontroli - przekazał Domarecki. Jak zaznaczył, żaden nastolatek, który brał udział w niszczeniu domu, nie sprawiał wcześniej problemów wychowawczych.

Grupa nastolatków zdemolowała dom Źródło: KPP Otwock

Sprawa zostanie skierowana do Sądu Rodzinnego w Otwocku. Policjanci przypomnieli, że nieletni nie pozostają bezkarni, a sąd rodzinny może zobowiązać rodziców lub opiekuna do naprawienia w całości, lub w części szkody wyrządzonej przez nieletniego.

