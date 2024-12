Zaufała "polskiemu wdowcowi z Australii"

Zachowaj ostrożność w kontaktach z osobami poznanymi w internecie. Nie ufaj osobom, które szybko wyrażają miłość, uznają za przyjaciela, proponują bliskie relacje lub proszą o przysługi finansowe. Jeśli ktoś twierdzi, że mieszka za granicą i nie może skontaktować się w inny sposób niż przez komunikatory, to sygnał, że możesz mieć do czynienia z oszustem. Nie przekazuj pieniędzy ani danych osobowych. Nigdy nie przesyłaj pieniędzy osobom poznanym w sieci, nawet jeśli opowiadają przekonujące historie. Nie udostępniaj swoich danych osobowych, zdjęć dokumentów ani numerów kart kredytowych. Zawsze sprawdzaj wiarygodność osób i firm. Szukaj w internecie informacji o danej osobie – zdjęcia, nazwisko czy historie podobnych oszustw. Bądź czujny wobec nietypowych metod płatności. Oszuści często proszą o płatności w bitcoinach, voucherach, kartach podarunkowych lub przez nieznane serwisy płatnicze. To sygnał alarmowy – takie metody płatności są trudne do cofnięcia i śledzenia. Nie ulegaj presji czasu. Oszuści oczekują twojej szybkiej reakcji, twierdząc, że sytuacja jest nagła (np. wypadek, opłaty za przesyłkę, leczenie). Jeśli masz wątpliwości, porozmawiaj z rodziną lub przyjaciółmi, zanim podejmiesz jakiekolwiek działania. Jeśli podejrzewasz, że padłeś ofiarą oszustwa, zgłoś się do najbliższej jednostki Policji. Przynieś całą posiadaną korespondencję i potwierdzenie przelewów.

Policja