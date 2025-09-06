Znajomy z portalu randkowego i inwestycja w kryptowaluty. Wirtualne zyski, realna ogromna strata

31-letnia mieszkanka powiatu wyszkowskiego poznała mężczyznę na portalu randkowym i zaczęła z nim korespondować. Nowy znajomy szybko nakłonił ją na inwestycje w kryptowaluty.
"Niczego nieświadoma kobieta, zaufała mu. Zgodnie z instrukcjami zainstalowała aplikację i wykonała kilka przelewów. Na wirtualnym koncie pojawiły się imponujące zyski, ale gdy chciała wypłacić środki, dowiedziała się, że musi najpierw zapłacić wysoki 'podatek'. Niestety, przelała kolejne pieniądze" - informuje podkom. Wioleta Szymanik z policji w Wyszkowie.
Kontakt się urwał
Następnego dnia aplikacja przestała działać, a kontakt z mężczyzną urwał się bezpowrotnie. Wtedy 31-latka uświadomiła sobie, że padła ofiarą oszustwa. Straciła 125 tysięcy złotych.
"Tego typu historie pokazują, jak łatwo można paść ofiarą manipulacji. Oszuści żerują na emocjach, zaufaniu i naiwności swoich ofiar, tworząc iluzję zysków i bezpieczeństwa" - dodaje podkom. Wioleta Szymanik.
Zasady bezpieczeństwa
- Nigdy nie inwestuj pieniędzy pod wpływem namowy internetowego "znajomego".
- Nie instaluj aplikacji ani nie dokonuj przelewów na nieznane konta.
- Jeżeli ktoś obiecuje szybki i pewny zysk - niemal na pewno jest to próba oszustwa.
- Jeśli spotkasz się z podobną sytuacją, natychmiast przerwij kontakt i zgłoś sprawę policji.
Autorka/Autor: mg/gp
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock