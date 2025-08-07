Logo TVN Warszawa
Zapłaci 2,5 tysiąca złotych za przejażdżkę hulajnogą

Jazdę na hulajnodze zakończył mandatem (zdjęcie ilustracyjne)
Zasady poruszania się hulajnogami elektrycznymi
Źródło: Mazowiecka policja
Policjanci zatrzymali do kontroli 24-latka. Okazało się, że mężczyzna kierował hulajnogą elektryczną, będąc pod wpływem alkoholu. Wydmuchał prawie dwa promile. Będzie go to kosztować 2,5 tysiąca złotych.

W środę policjanci w Ostrowi Mazowieckiej zauważyli mężczyznę, jadącego hulajnogą elektryczną. Jego sposób prowadzenia sugerował, że może być pod wpływem alkoholu.

"Badanie 24-letniego mieszkańca powiatu ostrowskiego potwierdziło blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych, a hulajnogę przekazano trzeźwej osobie" - poinformowała w komunikacie asp. Marzena Laczkowska z policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Lekarz o przyczynach wypadków na hulajnogach (zdj. ilustracyjne)
Jechał hulajnogą, po wypadku trafił do szpitala. Szukają świadków
Na hulajnogach najczęściej wypadki mają nastolatkowie (zdj. ilustracyjne)
Miesiąc wakacji i ponad 700 wypadków na hulajnogach. 422 z udziałem dzieci
jazda na hulajnoga elektryczna
Tylko w lipcu 76 wypadków rowerzystów i użytkowników hulajnóg
Śródmieście
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych

Jak korzystać z hulajnóg elektrycznych?

Policjanci przypomnieli zasady użytkowania hulajnóg elektrycznych. By nią kierować osoby w wieku 10–18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1, T. Osoby powyżej 18. roku życia nie muszą posiadać uprawnień. Z kolei dzieci poniżej 10. roku życia mogą korzystać z hulajnogi wyłącznie w strefach zamieszkania, pod opieką dorosłych.

Kierujący hulajnogą elektryczną powinni korzystać z dróg rowerowych lub pasa ruchu dla rowerów. W przypadku ich braku, dopuszczalne jest poruszanie się jezdnią z ograniczeniem prędkości do 30 km/h. Chodnik może być używany tylko w wyjątkowych sytuacjach, przy zachowaniu szczególnej ostrożności i ustępowaniu pierwszeństwa pieszym.

Zabronione jest: • kierowanie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających; • przewożenie osób, zwierząt lub przedmiotów; • czepianie się innych pojazdów; • jazda obok innego uczestnika ruchu; • korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy wymagającego trzymania w słuchawki w ręku.

Za nieprzestrzeganie przepisów grożą mandaty. Jest to odpowiednio 500 zł za korzystanie z telefonu wymagającego trzymania słuchawki w ręku, 300 zł za przewożenie osób lub zwierząt oraz 100 zł za przejazd przez przejście dla pieszych.

W przypadku rowerów elektrycznych, które nie spełniają określonych parametrów technicznych – takich jak moc silnika powyżej 250 W, zasilanie powyżej 48 V, czy działanie napędu niezależnie od pedałowania – pojazd taki jest niedopuszczony do ruchu. Kierowanie nim po drodze publicznej stanowi wykroczenie z art. 94 §2 kodeksu wykroczeń, zagrożone grzywną do 1500 zł.

Mazowieccy policjanci prowadzili akcję "e-HULAJNOGA, e-ROWER – LOKALNIE"
Chłopcy jechali na hulajnodze, zderzyli się z autem
Ulice
jazda na hulajnoga elektryczna
12-latka na hulajnodze uderzyła w bok auta. Matka ukarana mandatem
Wypadek, hulajnoga elektryczna, Płońsk
13-latek w szpitalu po wypadku na hulajnodze
TVN24 HD
Autorka/Autor: mg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

