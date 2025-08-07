Zapłaci 2,5 tysiąca złotych za przejażdżkę hulajnogą

Zasady poruszania się hulajnogami elektrycznymi Źródło: Mazowiecka policja

W środę policjanci w Ostrowi Mazowieckiej zauważyli mężczyznę, jadącego hulajnogą elektryczną. Jego sposób prowadzenia sugerował, że może być pod wpływem alkoholu.

"Badanie 24-letniego mieszkańca powiatu ostrowskiego potwierdziło blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych, a hulajnogę przekazano trzeźwej osobie" - poinformowała w komunikacie asp. Marzena Laczkowska z policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Jak korzystać z hulajnóg elektrycznych?

Policjanci przypomnieli zasady użytkowania hulajnóg elektrycznych. By nią kierować osoby w wieku 10–18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1, T. Osoby powyżej 18. roku życia nie muszą posiadać uprawnień. Z kolei dzieci poniżej 10. roku życia mogą korzystać z hulajnogi wyłącznie w strefach zamieszkania, pod opieką dorosłych.

Kierujący hulajnogą elektryczną powinni korzystać z dróg rowerowych lub pasa ruchu dla rowerów. W przypadku ich braku, dopuszczalne jest poruszanie się jezdnią z ograniczeniem prędkości do 30 km/h. Chodnik może być używany tylko w wyjątkowych sytuacjach, przy zachowaniu szczególnej ostrożności i ustępowaniu pierwszeństwa pieszym.

Zabronione jest: • kierowanie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających; • przewożenie osób, zwierząt lub przedmiotów; • czepianie się innych pojazdów; • jazda obok innego uczestnika ruchu; • korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy wymagającego trzymania w słuchawki w ręku.

Za nieprzestrzeganie przepisów grożą mandaty. Jest to odpowiednio 500 zł za korzystanie z telefonu wymagającego trzymania słuchawki w ręku, 300 zł za przewożenie osób lub zwierząt oraz 100 zł za przejazd przez przejście dla pieszych.

W przypadku rowerów elektrycznych, które nie spełniają określonych parametrów technicznych – takich jak moc silnika powyżej 250 W, zasilanie powyżej 48 V, czy działanie napędu niezależnie od pedałowania – pojazd taki jest niedopuszczony do ruchu. Kierowanie nim po drodze publicznej stanowi wykroczenie z art. 94 §2 kodeksu wykroczeń, zagrożone grzywną do 1500 zł.