Rowerzysta wjechał w grupę pieszych na chodniku. Poszukiwała go policja, sam zgłosił się do komendy

W Ostrołęce rozpędzony rowerzysta wjechał w dwie kobiety, które szły chodnikiem z trójką dzieci. Mężczyzna nie zatrzymał się, by udzielić pomocy. Szukała policja. W poniedziałek sam zgłosił się do komendy. Został ukarany mandatem.

Policjanci z Ostrołęki szukali rowerzysty, który w sobotę na ul. Fieldorfa "Nila" wjechał w dwie matki z trójką dzieci. - Wszystkie osoby przewróciły się. Najbardziej ucierpiała 2,5-letnia dziewczynka, która upadła na twarz. Została odwieziona do szpitala. Na szczęście nic poważnego dziecku się nie stało - mówił w niedzielę podkom. Tomasz Żerański, rzecznik ostrołęckiej policji.

Sam się zgłosił

Poszukiwania rowerzysty zakończyły się w poniedziałek. - Około godziny 10.30 mężczyzna sam zgłosił się do komendy. Przeczytał artykuł o tym zdarzeniu oraz informację, że szuka go policja. Całe zdarzenie zostało ostatecznie zakwalifikowane jako kolizja, dlatego 46-letni mieszkaniec Ostrołęki otrzymał mandaty na łączną kwotę 1700 złotych. To kara za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym oraz jazdę po chodniku - powiedział tvnwarszawa.pl podkom. Żerański.