Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ostrołęka

Atak w szkole. 19-letni Jakub Z. "był spokojny, ale wycofany"

|
Akcja policji w ostrołęckiej szkole
Prezydent Ostrołęki o ataku w szkole w Ostrołęce. Fragment programu "Uwaga!"
Źródło wideo: Uwaga! TVN
Źródło zdj. gł.: PAP/Artur Reszko
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Mieszkańcy Ostrołęki po ataku w szkole są w szoku. 19-latek ranił nożem dziewięć osób, w plecaku miał ładunek wybuchowy. Prezydent miasta mówi, że był spokojnym, ale wycofanym uczniem. Miał problemy z prawem, ale sprawa narkotyków została umorzona.

Przyszedł do szkoły z nożem, zaatakował dziewięć osób (pięciu uczniów, dwoje nauczycieli i dwie osoby postronne) i uciekł. Policjanci zatrzymali go kilkaset metrów od szkoły. Okaleczył się, trafił do szpitala. Obrażenia nie były groźne. 19-latek opuścił szpital i trafił do policyjnej celi. W ciągu 48 godzin zostanie przesłuchany. Przed szkołą został jego plecak z ładunkiem wybuchowym domowej roboty.

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa dziewięciu osób.

Prokuratura o plecaku, który przyniósł 19-latek
Źródło: TVN24
"Sprawca miał ładunek wybuchowy"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Sprawca miał ładunek wybuchowy"

Tak jest

Jego motywy nie są znane. Inni uczniowie wspominali, że miał mówić, iż będzie o nim głośno.

Wydarzeniom z Zespołu Szkół Zawodowych numer 4 w Ostrołęce poświęcona była środowa "Uwaga!".

"Ludzie są wystraszeni. Nie wiedzą, co będzie jutro"

Krzysztof Chojnowski, dziennikarz serwisu "Moja Ostrołęka" był pod szkołą kilka minut po zdarzeniu. Jak opowiedział był wyczuwalny strach i napięcie. - Czuć to do tej pory. Ludzie są wystraszeni, nie wiedzą, jak będzie wyglądał jutrzejszy dzień - dodał. Podkreślił, że uczniowie szkoły są przerażeni i wymieniają między sobą informacje o poszkodowanych osobach.

Ojciec zatrzymanego nastolatka nie chciał rozmawiać z dziennikarzami.

To był spokojny, ale wycofany uczeń

Paweł Niewiadomski, prezydent Ostrołęki przekazał, że siedem osób opuściło już szpital.

Odniósł się także do tego, co działo się przed atakiem. - Nie było jakichkolwiek sygnałów, że może dojść do takiego zdarzenia - zapewnił.

Opowiedział również o napastniku, Jakubie Z., 19-letnim uczniu szkoły. Jak przekazał, nastolatek był spokojny, ale wycofany.

- Miał problemy z prawem, miały inny charakter, toczyła się sprawa o posiadanie narkotyków - przekazał Niewiadomski. Sprawa ta została umorzona ze względu na niską szkodliwość czynu. Ilości narkotyków, które posiadał nastolatek, były nieznaczne. Jak podał prezydent Ostrołęki, rodzina, z której pochodzi nastolatek znajduje się pod opieką MOPS-u.

Wcześniej wiceprezydent Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz powiedziała, że 19-latek był pod opieką specjalistów. Podkreśliła, że w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 uczy się ponad 500 uczniów - nie wiadomo, ilu z nich było w szkole podczas ataku. Wszyscy zostali objęci odpowiednią pomocą psychologiczną. Zaznaczyła, że szkoła w chwili zagrożenia zadziałała wzorcowo.

"Zawsze powstaje pytanie, czy mogliśmy zrobić coś więcej"

Mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska powiedziała, że sytuacja wymaga przede wszystkim spokoju i wsparcia dla całej społeczności.

- W porozumieniu z organem prowadzącym szkołę będziemy udzielać wszelkiej pomocy uczniom, nauczycielom i rodzicom. Dla mnie jest ważne to, co będzie za tydzień czy dwa. Apeluję o spokój. W takich sytuacjach zawsze powstaje pytanie, czy mogliśmy zrobić coś więcej. Dziś nauczyciele zareagowali bardzo świadomie i mądrze, co świadczy o tym, że kadra pedagogiczna była przygotowana - zaznaczyła. 

Jak wyjaśniła, według nowych przepisów, od tego roku jedna godzina w miesiącu musi być przeznaczona na zajęcia o bezpieczeństwie z dziećmi i młodzieżą. - Powinniśmy uczulać dzieci, by mówiły nam o niepokojących sygnałach - powiedziała.

W czwartek w Zespole Szkół Zawodowych numer 4 w Ostrołęce zajęcia edukacyjne się nie odbędą. - Będą zajęcia opiekuńcze ze wsparciem psychologicznym - poinformował prezydent Niewiadomski. Psycholodzy z Ostrołęki mogą udać się też do domów uczniów, potrzebujących wsparcia.

"Algorytmy podsuwają treści przemocowe"

W programie "Uwaga!" głos zabrał także Paweł Mrozek z "Akcji Uczniowskiej". Próbował znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego w szkole doszło do tak niebezpiecznego zdarzenia i dlaczego 19-letni uczeń zaatakował osoby w niej przebywające. Stwierdził, że na zachowanie młodych osób duży wpływ mają media społecznościowe. Można w nich się spotkać z zachęcaniem do popełniania takich czynów. Jak wspomniał Mrozek, media społecznościowe radykalizują też młode pokolenie. - Algorytmy same podsuwają treści przemocowe - dodał.

Źródło: tvnwarszawa.pl, "Uwaga!", PAP
Udostępnij:
Tagi:
Przestępczość w Warszawie
Czytaj także:
Kontrola drogowa (ilustracyjne)
O 13 egzamin, wieczorem 10 punktów i mandat na tysiąc złotych
Okolice
Ciemności na Muranowie
Egipskie ciemności na Muranowie. "Jest niebezpiecznie"
Piotr Bakalarski
Sąd Okręgowy w Ostrołęce skazał Andriego I. na 25 lat więzienia (zdjęcie ilustracyjne)
10 lat więzienia za próbę zgwałcenia nieletniej
Okolice
Nowe wizualizacje TR Warszawa
Nie będzie czarnej bryły w centrum Warszawy
Piotr Bakalarski
Posiedzenie organizacyjne w sprawie procesu Bartosza G.
Ojciec zamordowanej 16-letniej Mai: to będzie dla mnie bardzo ciężki proces
Okolice
Saperzy interweniowali na ulicy Twardej
Saperzy jechali do niewybuchu. Wezwano konserwatora zabytków
Wola
Policja w szkole w Ostrołęce
Zaatakował nożem w szkole. 19-latek opuścił już szpital, pirotechnicy sprawdzili jego plecak
Ostrołęka
Byki zaatakowały dwóch mężczyzn (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakowały go byki, mężczyzna nie żyje
Okolice
Akt oskarżenia przeciwko byłemu proboszczowi za zabójstwo znajomego bezdomnego
Ksiądz stanął przed sądem, grozi mu dożywocie
Okolice
Mężczyzna rozmawiał w sieci z nastolatkami i składał im propozycje (zdj. ilustracyjne)
Składał nastolatkom propozycje. Usłyszał poważne zarzuty
Okolice
Szpital Południowy w Warszawie
Lekarz Dawid K. z zarzutem oszustwa, nie przyznał się
Ursynów
Ostrołęka
"Córka ma wielką traumę". Relacje po ataku w szkole
Ostrołęka
Atak nożownika w szkole w Ostrołęce
"Niebywała tragedia" i "nie pierwszy" taki przypadek w regionie
OSTROŁĘKA
ulica warszawa ludzie tlum miasto przejscie shutterstock_2216128791
Polski region prymusem w całej Unii Europejskiej
BIZNES
Zderzenie Porsche z autem GDDKiA na S7
Kierowca Porsche uderzył w auto drogowców. Jedna osoba ranna
MAZOWIECKIE
Zarzuty korupcyjne dla dyrektora domu opieki
Korupcja w domu opieki. Dyrektor usłyszał zarzuty
Okolice
Zabudowa Portu Praskiego na wizualizacjach
Port Praski będzie rósł przez lata. Najpierw 1270 mieszkań, później wieżowce
Dariusz Gałązka
Wyrzucał dowody przez okno, został zatrzymany
Matka rozmawiała z policją, syn wyrzucał dowody przez okno
Okolice
Kierujący motorowerem został zatrzymany (zdjęcie ilustracyjne)
Uciekał motorowerem. Wytrzeźwiał i usłyszał zarzuty
Okolice
Otwock dostał pozwolenie na budowę schroniska, stracił dofinansowanie i wykonawcę
Miało być nowoczesne schronisko. Dostali pozwolenie na budowę, ale zostali bez pieniędzy
Alicja Glinianowicz
Księgarnia wróciła na Krakowskie Przedmieście
Dwa tysiące osób broniło tego miejsca. Dopięli swego
Piotr Bakalarski
Warszawski Szpital Południowy
Lekarz Dawid K. usłyszał zarzuty
Ursynów
Policja zatrzymała podejrzanych o zbrodnię sprzed lat
Gangsterskie porachunki i egzekucja w restauracji. Wyrok
Praga Północ
Kierująca miała trzy promile (zdj. ilustracyjne)
Miała trzy promile, wpadła autem do rowu. Wiozła dziecko
Okolice
Stacja metra Chrzanów
W sobotę dzień otwarty na stacji metra Chrzanów
Bemowo
Pijany kierowca wjechał w budynek stacji
Zarzuty dla pijanego kierowcy, który wjechał w stację benzynową
Białołęka
Syrena alarmowa w centrum Warszawy
Testy syren alarmowych w województwie mazowieckim
Okolice
Mężczyzna został zatrzymany
Potrącił pieszą na pasach, próbował ją przesunąć. Zarzuty i areszt dla kierowcy
Okolice
Kierowca otrzymał słony rachunek za drift
Driftował na oczach policjantów. Auto odjechało na lawecie
Okolice
Pędził w terenie zabudowanym 134 km/h, stracił prawo jazdy
Z ogromną prędkością jechał obok szkoły. Stracił prawo jazdy
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki