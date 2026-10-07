Ostrołęka Atak w szkole. 19-letni Jakub Z. "był spokojny, ale wycofany" Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Prezydent Ostrołęki o ataku w szkole w Ostrołęce. Fragment programu "Uwaga!" Źródło wideo: Uwaga! TVN Źródło zdj. gł.: PAP/Artur Reszko

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Przyszedł do szkoły z nożem, zaatakował dziewięć osób (pięciu uczniów, dwoje nauczycieli i dwie osoby postronne) i uciekł. Policjanci zatrzymali go kilkaset metrów od szkoły. Okaleczył się, trafił do szpitala. Obrażenia nie były groźne. 19-latek opuścił szpital i trafił do policyjnej celi. W ciągu 48 godzin zostanie przesłuchany. Przed szkołą został jego plecak z ładunkiem wybuchowym domowej roboty.

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa dziewięciu osób.

Prokuratura o plecaku, który przyniósł 19-latek Źródło: TVN24

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Jego motywy nie są znane. Inni uczniowie wspominali, że miał mówić, iż będzie o nim głośno.

Wydarzeniom z Zespołu Szkół Zawodowych numer 4 w Ostrołęce poświęcona była środowa "Uwaga!".

"Ludzie są wystraszeni. Nie wiedzą, co będzie jutro"

Krzysztof Chojnowski, dziennikarz serwisu "Moja Ostrołęka" był pod szkołą kilka minut po zdarzeniu. Jak opowiedział był wyczuwalny strach i napięcie. - Czuć to do tej pory. Ludzie są wystraszeni, nie wiedzą, jak będzie wyglądał jutrzejszy dzień - dodał. Podkreślił, że uczniowie szkoły są przerażeni i wymieniają między sobą informacje o poszkodowanych osobach.

Ojciec zatrzymanego nastolatka nie chciał rozmawiać z dziennikarzami.

To był spokojny, ale wycofany uczeń

Paweł Niewiadomski, prezydent Ostrołęki przekazał, że siedem osób opuściło już szpital.

Odniósł się także do tego, co działo się przed atakiem. - Nie było jakichkolwiek sygnałów, że może dojść do takiego zdarzenia - zapewnił.

Opowiedział również o napastniku, Jakubie Z., 19-letnim uczniu szkoły. Jak przekazał, nastolatek był spokojny, ale wycofany.

- Miał problemy z prawem, miały inny charakter, toczyła się sprawa o posiadanie narkotyków - przekazał Niewiadomski. Sprawa ta została umorzona ze względu na niską szkodliwość czynu. Ilości narkotyków, które posiadał nastolatek, były nieznaczne. Jak podał prezydent Ostrołęki, rodzina, z której pochodzi nastolatek znajduje się pod opieką MOPS-u.

Wcześniej wiceprezydent Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz powiedziała, że 19-latek był pod opieką specjalistów. Podkreśliła, że w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 uczy się ponad 500 uczniów - nie wiadomo, ilu z nich było w szkole podczas ataku. Wszyscy zostali objęci odpowiednią pomocą psychologiczną. Zaznaczyła, że szkoła w chwili zagrożenia zadziałała wzorcowo.

"Zawsze powstaje pytanie, czy mogliśmy zrobić coś więcej"

Mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska powiedziała, że sytuacja wymaga przede wszystkim spokoju i wsparcia dla całej społeczności.

- W porozumieniu z organem prowadzącym szkołę będziemy udzielać wszelkiej pomocy uczniom, nauczycielom i rodzicom. Dla mnie jest ważne to, co będzie za tydzień czy dwa. Apeluję o spokój. W takich sytuacjach zawsze powstaje pytanie, czy mogliśmy zrobić coś więcej. Dziś nauczyciele zareagowali bardzo świadomie i mądrze, co świadczy o tym, że kadra pedagogiczna była przygotowana - zaznaczyła.

Jak wyjaśniła, według nowych przepisów, od tego roku jedna godzina w miesiącu musi być przeznaczona na zajęcia o bezpieczeństwie z dziećmi i młodzieżą. - Powinniśmy uczulać dzieci, by mówiły nam o niepokojących sygnałach - powiedziała.

W czwartek w Zespole Szkół Zawodowych numer 4 w Ostrołęce zajęcia edukacyjne się nie odbędą. - Będą zajęcia opiekuńcze ze wsparciem psychologicznym - poinformował prezydent Niewiadomski. Psycholodzy z Ostrołęki mogą udać się też do domów uczniów, potrzebujących wsparcia.

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"Algorytmy podsuwają treści przemocowe"

W programie "Uwaga!" głos zabrał także Paweł Mrozek z "Akcji Uczniowskiej". Próbował znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego w szkole doszło do tak niebezpiecznego zdarzenia i dlaczego 19-letni uczeń zaatakował osoby w niej przebywające. Stwierdził, że na zachowanie młodych osób duży wpływ mają media społecznościowe. Można w nich się spotkać z zachęcaniem do popełniania takich czynów. Jak wspomniał Mrozek, media społecznościowe radykalizują też młode pokolenie. - Algorytmy same podsuwają treści przemocowe - dodał.