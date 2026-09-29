Okolice Autokar z dziećmi zderzył się z ciężarówką wiozącą koparkę Magdalena Gruszczyńska |

Wypadek z udziałem autokaru w Osowcu Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: tvnwarszawa.pl

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Służby interweniują na ulicy Mazowieckiej w Osowcu. Strażacy zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali o godzinie 9.32.

- Doszło do zderzenia autokaru z samochodem ciężarowym. Trwa udzielanie pomocy medycznej osobom poszkodowanym w zdarzeniu. Na miejscu pracuje siedem zastępów straży pożarnej, lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - poinformował po godzinie 10 mł. asp. Rafał Łyszkowski ze straży pożarnej w Grodzisku Mazowieckim. Na miejscu pracują trzy zespoły ratownictwa medycznego.

Wypadek z udziałem autokaru w Osowcu Wypadek z udziałem autokaru Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl Wypadek z udziałem autokaru w Osowcu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Wypadek z udziałem autokaru w Osowcu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Wypadek z udziałem autokaru w Osowcu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Wypadek z udziałem autokaru w Osowcu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Jak doprecyzował potem strażak, autokarem podróżowało 37 osób: kierowca, cztery opiekunki i 32 dzieci w wieku około 10-11 lat. - W wyniku zdarzenia jedna osoba trafiła do szpitala, to opiekunka. 11 dzieci ma powierzchowne otarcia. Ciężarówka uczestnicząca w zdarzeniu przewoziła na pace koparkę - przekazał strażak.

Ulica Mazowiecka jest całkowicie zablokowana na wysokości skrzyżowania z ulicą Dębową.