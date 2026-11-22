Trzy ciężarówki spłonęły przy trasie ekspresowej
Zgłoszenie dotyczące pożaru ciężarówek strażacy z komendy w Grójcu otrzymali o godzinie 5.16.
- Pożar objął ciężarówki zaparkowane przed jedną z firm zlokalizowaną przy drodze lokalnej trasy S7. W wyniku pożaru zniszczone zostały trzy pojazdy. Nikt nie został ranny - przekazał młodszy kapitan Michał Maroszek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.
W akcji gaśniczej brało udział pięć zastępów straży pożarnej. Przyczyny zdarzenia ustala lokalna policja.
Źródło: tvnwarszawa.pl
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