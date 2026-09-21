Ciężarówka z kurczakami przewróciła się w rowie
Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed godziną 7 w Nowym Trzepowie niedaleko Płocka.
- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 37-letni kierujący ciężarowym Iveco na łuku drogi najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem. Wjechał do rowu i się przewrócił. Kierujący trafił do szpitala - przekazała kom. Monika Jakubowska, rzeczniczka policji w Płocku.
Badanie wykazało, że mężczyzna był trzeźwy.
Pojazd ciężarowy zjechał do rowu
Utrudnienia drogowe
W pojeździe ciężarowym przewożone były kurczaki. - Droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana. Zalecamy objazd przez Stare Draganie - podała policjantka.
Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin.
Źródło: tvnwarszawa.pl