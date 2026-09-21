Okolice Ciężarówka z kurczakami przewróciła się w rowie Oprac. Alicja Glinianowicz |

Stracił panowanie nad pojazdem i zjechał do rowu Źródło wideo: Policja Płock / OSP w Płocku-Trzepowie Źródło zdj. gł.: Policja Płock

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed godziną 7 w Nowym Trzepowie niedaleko Płocka.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 37-letni kierujący ciężarowym Iveco na łuku drogi najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem. Wjechał do rowu i się przewrócił. Kierujący trafił do szpitala - przekazała kom. Monika Jakubowska, rzeczniczka policji w Płocku.

Badanie wykazało, że mężczyzna był trzeźwy.

Pojazd ciężarowy zjechał do rowu Zjechał do rowu Źródło zdjęcia: Policja Płock Pojazd ciężarowy zjechał do rowu Źródło zdjęcia: OSP w Płocku-Trzepowie Pojazd ciężarowy zjechał do rowu Źródło zdjęcia: Policja Płock Pojazd ciężarowy zjechał do rowu Źródło zdjęcia: Policja Płock Pojazd ciężarowy zjechał do rowu Źródło zdjęcia: OSP w Płocku-Trzepowie Pojazd ciężarowy zjechał do rowu Źródło zdjęcia: OSP w Płocku-Trzepowie Pojazd ciężarowy zjechał do rowu Źródło zdjęcia: Policja Płock Pojazd ciężarowy zjechał do rowu Źródło zdjęcia: OSP w Płocku-Trzepowie Pojazd ciężarowy zjechał do rowu Źródło zdjęcia: OSP w Płocku-Trzepowie Pojazd ciężarowy zjechał do rowu Źródło zdjęcia: Policja Płock

Utrudnienia drogowe

W pojeździe ciężarowym przewożone były kurczaki. - Droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana. Zalecamy objazd przez Stare Draganie - podała policjantka.

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Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin.