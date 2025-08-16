Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Tonął w jeziorze, wyciągnęli go inni plażowicze

Akcja ratunkowa na plaży w Nieporęcie
Eksperci radzą, jak być bezpiecznym w wodzie
Źródło: TVN24
Na kąpielisku "Dzika Plaża" nad Jeziorem Zegrzyńskim w Nieporęcie ratownicy Wodnego Pogotowia Ratunkowego prowadzili w piątek wieczorem udaną reanimację 18-latka. Tonącego na brzeg wyciągnęli wcześniej inni plażowicze.

O piątkowym zdarzeniu na plaży w Nieporęcie poinformował w mediach społecznościowych legionowski oddział Wodnego Pogotowia Ratunkowego.

Tonącego młodego mężczyznę zauważyli inni plażowicze około godziny 18.30 - tuż po tym, jak ratownicy zakończyli dyżur.

Szczęśliwy finał akcji ratunkowej

"Mężczyzna został wydobyty z pod wody i przetransportowany na brzeg przez plażowiczów, którzy niezwłocznie podjęli czynności ratunkowe i jednocześnie powiadomili odjeżdżających ratowników. Ratownicy natychmiast przejęli czynności reanimacyjne i przy użyciu defibrylatora AED, po około 15 minutowej reanimacji poszkodowany odzyskał czynności życiowe. Przybyły na miejsce Zespół Państwowego Ratownictwa Medycznego po ustabilizowaniu pacjenta przetransportował go do szpitala w Legionowie" - przekazał legionowski WOPR.

We wpisie podkreślono, że życie młodego mężczyzny udało się uratować "dzięki wspaniałej postawie i współpracy z ratownikami wodnymi wielu osób wypoczywających tego dnia na plaży".

"Apelujemy jednocześnie o rozwagę i ostrożność podczas wypoczynku nad wodą, szczególnie kiedy kąpielisko jest zamknięte i nie obserwują was już ratownicy" - podsumowali ratownicy WOPR.

OGLĄDAJ: "Jesteśmy w czołówce. Tej tragicznej". Co zrobić, by nie utonąć?
pc

"Jesteśmy w czołówce. Tej tragicznej". Co zrobić, by nie utonąć?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: dg/dap

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Legionowskie WOPR/facebook.com

Udostępnij:
TAGI:
WOPR
Czytaj także:
Śmiertelny wypadek w miejscowości Męczyn
Spalone auto, kilkanaście metrów dalej ciało kierowcy
Okolice
Kontrole elektrycznych jednośladów w Warszawie
Wyglądają jak rowery, ale nimi nie są. Posypały się mandaty
Ulice
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Dziś otwarcie Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku
Okolice
Ratownicy wodni pracowali na Wiśle (zdjęcie ilustracyjne)
Zsunął się z materaca, zniknął pod wodą
Okolice
Wypadek na S8 w Konopnicy (woj. łódzkie)
Trzy wypadki i pożar na jednej trasie. Są ofiary
Ulice
Moment ucieczki mężczyzny z parkingu
Porysował auto i uciekł, przeskakując przez bramę. Szukają go
Okolice
Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu
Już tona martwych ryb. "Pomóżcie naszej Wkrze"
Okolice
Awantura w autobusie (zdjęcie ilustracyjne)
Chcą kupić 120 autobusów. Mają być przystosowane do ewakuacji ludności
Komunikacja
Sprzęt na defiladzie na Wisłostradzie
Na ziemi czołgi, na niebie myśliwce, na morzu okręty
Śródmieście
Transportery opancerzone
Szef sztabu generalnego zameldował o zakończeniu defilady
Śródmieście
Z Wisły w Górze Kalwarii Wyłowiono ciało
Z Wisły wyłowiono ciało kobiety
Okolice
Lot dreamliner
Usterka i nieplanowane lądowanie w Chinach. Problemy rejsu do Warszawy
TVN24
Auto
Tragiczny wypadek pod Garwolinem. Nie żyją dwie osoby
TVN24
Setki dokumentów w opuszczonym budynku
Setki porzuconych dokumentów. Wśród nich listy płac, akty notarialne
Włochy
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego na Wisłostradzie
Nie tylko defilada. Atrakcje
Śródmieście
Wypadek w miejscowości Groszowice
"Cofając, uderzył go". 77-latek nie żyje
Okolice
Nowy most w Porcie Czerniakowskim
Warszawa ma nowy most
Śródmieście
Ktoś rozrzuca pinezki na trasie rowerowej przez Gassy
Pinezki z jezdni zbierają garściami. Komu przeszkadzają rowerzyści
Katarzyna Kędra
Jarosław Kaczyński miał uderzyć aktywistę podczas miesięcznicy smoleńskiej
Zbigniew Komosa pozwał Jarosława Kaczyńskiego. Decyzja sądu
Śródmieście
Poszkodowanego zabrał do szpitala śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
"Wyjaśniali sprawy". 15-latek w śpiączce, 22-latek z zarzutem
Okolice
1108N000X CNB ORZECHOWSKA VICTORIA ok-0010
Sprawa Victorii z Mławy. Kontrola MSWiA i ruch Prokuratury Krajowej
TVN24
Kierowca wjechał w witrynę piekarni
Zasłabła, wjechała autem do piekarni. Za ladą stały dwie osoby
Okolice
Rowerzysta przewrócił się na moście Legionów (zdj. ilustracyjne)
Pijany rowerzysta na moście. Przewrócił się, przeleciał przez barierkę
Płock
Drogowcy uporządkowali ruch na rondzie Kercelak
Uporządkowali jedno z najbardziej wypadkowych skrzyżowań
Wola
Próby przed defiladą
Zamknięte ulice, zmiany w parkowaniu i objazdy
Śródmieście
Chłopiec został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala
Spadochroniarze zderzyli się w powietrzu, trafili do szpitala
Okolice
Nielegalny pawilon na Ochocie
Postawił "graffomat", nie chciał usunąć nielegalnego pawilonu
Ochota
Potrącenie na Marymonckiej
Potrącił cztery osoby, dwie zmarły. Zarzuty dla kierowcy
Stan stacji Ursus Północny
Jest termin remontu stacji jak z horroru. Zmieni się rozkład jazdy
Ursus
Wojciech O. i Marcin O. zatrzymani
154 zarzuty dla "Jaszczura" i "Ludwiczka". Jest akt oskarżenia
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki