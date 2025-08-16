Tonął w jeziorze, wyciągnęli go inni plażowicze

Eksperci radzą, jak być bezpiecznym w wodzie Źródło: TVN24

O piątkowym zdarzeniu na plaży w Nieporęcie poinformował w mediach społecznościowych legionowski oddział Wodnego Pogotowia Ratunkowego.

Tonącego młodego mężczyznę zauważyli inni plażowicze około godziny 18.30 - tuż po tym, jak ratownicy zakończyli dyżur.

Szczęśliwy finał akcji ratunkowej

"Mężczyzna został wydobyty z pod wody i przetransportowany na brzeg przez plażowiczów, którzy niezwłocznie podjęli czynności ratunkowe i jednocześnie powiadomili odjeżdżających ratowników. Ratownicy natychmiast przejęli czynności reanimacyjne i przy użyciu defibrylatora AED, po około 15 minutowej reanimacji poszkodowany odzyskał czynności życiowe. Przybyły na miejsce Zespół Państwowego Ratownictwa Medycznego po ustabilizowaniu pacjenta przetransportował go do szpitala w Legionowie" - przekazał legionowski WOPR.

We wpisie podkreślono, że życie młodego mężczyzny udało się uratować "dzięki wspaniałej postawie i współpracy z ratownikami wodnymi wielu osób wypoczywających tego dnia na plaży".

"Apelujemy jednocześnie o rozwagę i ostrożność podczas wypoczynku nad wodą, szczególnie kiedy kąpielisko jest zamknięte i nie obserwują was już ratownicy" - podsumowali ratownicy WOPR.

