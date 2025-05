Mogą zapłacić nawet pół miliona złotych kary za nielegalne automaty

Pół tysiąca automatów do gry w jednej hali. To nie Las Vegas, tylko Poznań (wideo archiwalne) Źródło: Łukasz Wójcik | Fakty w Południe

Funkcjonariusze z nowodworskiej komendy oraz policjanci nasielskiego komisariatu, wspólnie z pracownikami Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie przeprowadzili na terenie Nasielska działania, wymierzone w nielegalny hazard.

Z informacji posiadanych przez policjantów wynikało, że w wytypowanym pomieszczeniu ma znajdować się kilka automatów do gier hazardowych, na które wymagana jest specjalna koncesja.

Policyjne działania wymierzone w nielegalny hazard Źródło: KPP Nowy Dwór Mazowiecki

Zainstalowane gry losowe

Pojechali na miejsce, by to sprawdzić. "Kiedy policjanci i celnicy weszli do lokalu, pięć urządzeń było włączonych do prądu i gotowych do pracy" - opisała kom. Joanna Wielocha z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

Jak dodała, w toku prowadzonych czynności mundurowi potwierdzili, że na automatach były zainstalowane gry o charakterze losowym prowadzone w celach komercyjnych, na organizowanie których wymagana jest koncesja niezbędna do prowadzenia kasyna.

Funkcjonariusze zarekwirowali automaty oraz gotówkę w kwocie ponad pięciu tysięcy złotych.

Mogą zapłacić nawet pół miliona złotych kary

Jak podali policjanci, za prowadzenie działalności hazardowej bez wymaganego zezwolenia organizatorowi grozi wysoka kara pieniężna – nawet do 100 tysięcy złotych od każdego automatu – a także odpowiedzialność karna w postaci grzywny oraz kara pozbawienia wolności do trzech lat.

Nowodworscy policjanci oraz funkcjonariusze służby celno-skarbowej zapowiedzieli kontynuację działań wymierzonych w organizatorów i uczestników nielegalnych gier hazardowych.