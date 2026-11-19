Okolice Wciągał auto na lawetę, potrąciła go ciężarówka. Tragiczny wypadek na S7 Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Rocznie na polskich drogach dochodzi do ponad 20 tysięcy wypadków. O przyczyny tych zdarzeń zapytaliśmy ekspertów Źródło wideo: Fakty po południu Źródło zdj. gł.: tvnwarszawa.pl

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Trasa S7 jest zablokowana przed węzłem Mława Północ, na wysokości 52,6 km, w związku z wypadkiem.

O szczegóły zdarzenia zapytaliśmy policję.

- Na trasie S7 doszło do awarii jednego z pojazdów i na miejsce wezwano lawetę. Operatorem tej lawety był 51-letni mieszkaniec powiatu olsztyńskiego. Podczas wciągania uszkodzonego pojazdu na lawetę na pasie technicznym, został on potrącony przez 39-letniego kierowcę pojazdu ciężarowego. To był pojazd marki Volvo typu cysterna. W wyniku odniesionych obrażeń operator lawety poniósł śmierć - przekazała mł. asp. Aleksandra Bardońska z Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

Kierowca Volvo nie odniósł obrażeń, był trzeźwy.

Wyznaczono objazd

Policja wyznaczyła objazd: zjazd na węźle Warszawska, przejazd przez Mławę i ponowny wjazd na trasę S7 na węźle Kuklin.

Policjanci zaapelowali do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do oznakowania i poleceń służb oraz uwzględnienie utrudnień w planowaniu podróży.

Wypadek na S7 pod Mławą Wypadek na S7 pod Mławą Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl Wypadek na S7 pod Mławą Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl Wypadek na S7 pod Mławą Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl