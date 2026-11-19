Wciągał auto na lawetę, potrąciła go ciężarówka. Tragiczny wypadek na S7
Trasa S7 jest zablokowana przed węzłem Mława Północ, na wysokości 52,6 km, w związku z wypadkiem.
O szczegóły zdarzenia zapytaliśmy policję.
- Na trasie S7 doszło do awarii jednego z pojazdów i na miejsce wezwano lawetę. Operatorem tej lawety był 51-letni mieszkaniec powiatu olsztyńskiego. Podczas wciągania uszkodzonego pojazdu na lawetę na pasie technicznym, został on potrącony przez 39-letniego kierowcę pojazdu ciężarowego. To był pojazd marki Volvo typu cysterna. W wyniku odniesionych obrażeń operator lawety poniósł śmierć - przekazała mł. asp. Aleksandra Bardońska z Komendy Powiatowej Policji w Mławie.
Kierowca Volvo nie odniósł obrażeń, był trzeźwy.
Wyznaczono objazd
Policja wyznaczyła objazd: zjazd na węźle Warszawska, przejazd przez Mławę i ponowny wjazd na trasę S7 na węźle Kuklin.
Policjanci zaapelowali do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do oznakowania i poleceń służb oraz uwzględnienie utrudnień w planowaniu podróży.