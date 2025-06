Wygenerowali zdjęcie nagiej koleżanki. Namawiali innych, by je udostępniali

Jak pomóc nastolatkowi uporać się z lękiem? Źródło: TVN24

W komunikacie UODO podkreśla, że osoba, której wizerunek został zmodyfikowany przy użyciu aplikacji wykorzystującej sztuczną inteligencję jest małoletnią poniżej 15. roku życia i istnieje wysokie prawdopodobieństwo możliwości jej identyfikacji.

"Postępowanie kolegów nie tylko naruszyło drastycznie prywatność dziewczyny, ale zagroziło naruszeniem jej elementarnych interesów życiowych w przyszłości. Niepokojące są także informacje o próbach udostępniania tego zdjęcia innym osobom – najpewniej innym uczniom tej samej szkoły" - zaznacza UODO.

Konsekwencje prawne

Urząd zwraca uwagę, że zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ich przetwarzanie przez osoby nieuprawnione podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. W przypadku danych o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, genetycznych oraz biometrycznych przetwarzanych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby jest zagrożone karą do trzech lat więzienia. Wskazuje na to artykuł 107 Ustawy o ochronie danych osobowych.

"Jednocześnie opisane okoliczności mogą wyczerpywać znamiona czynu określonego w art. 202 paragraf 3 Kodeksu karnego, zgodnie z którym kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada albo rozpowszechnia lub prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego(...) podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15" - informuje UODO. Czyny określone w przywołanych artykułach są ścigane z urzędu.

Wyrok w podobnej sprawie

W styczniu w podobnej sprawie zapadł wyrok. Przed Sądem Rejonowym w Bydgoszczy stanęło dwóch uczniów szkoły średniej, którzy przy użyciu sztucznej inteligencji przerobili i upowszechnili zdjęcie swojej koleżanki. Nastolatka przypominała wyglądem gwiazdę porno. Sąd dopatrzył się u uczniów znamion demoralizacji i wymierzył im karę upomnienia.