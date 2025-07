Ostrzeżenia trzeciego stopnia przed ulewami i burzami na Mazowszu

Prognozowane sumy opadów w najbliższych dniach (wyliczenia z 7 lipca) Źródło: TVN24

Według prognoz synoptyków z IMGW najbardziej zagrożone ulewami w województwie mazowieckim są powiaty: gostyniński, płocki, miasto Płock, sochaczewski, grodziski, żyrardowski, grójecki, białobrzeski, przysuski.

Jak podaje portal tvnmeteo.pl, prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana suma opadów wynosi od 90 do 140 l/mkw., a miejscami około 170 l/mkw. Suma opadów prognozowana na noc 08-09.07 wynosi od 50 do 70 l/mkw., miejscami do 90 l/mkw., na dzień 09.07 - od 30 do 50 l/mkw., a na noc 09-10.07 – od 10 do 20 l/mkw.

Ostrzeżenie trzeciego stopnia będzie obowiązywało od godziny 20 we wtorek do godz. 8 w czwartek.

Dla pozostałych powiatów województwa mazowieckiego, w tym Warszawy obowiązuje alert drugiego stopnia. Będzie on w mocy od godziny 20 we wtorek do godziny 20 w czwartek. Prognozowana suma opadów wynosi w tych miejscach od 60 do 90 l/mkw., miejscami do 130 l/mkw. Suma opadów prognozowana na noc 08-09.07 wynosi od 10 do 30 l/mkw., miejscami do 45 l/mkw., na dzień 09.07 – od 15 do 30 l/mkw., miejscami do 45 l/mkw., na noc 09-10.07 – od 20 do 40 l/mkw, a na dzień 10.07 – od 20 do 50 l/mkw.

Alert RCB

O intensywnych opadach deszczu ostrzega też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. We wtorek rano mieszkańcy Warszawy otrzymali SMS z alertem. "08-10.07 prognozowane intensywne, nawalne opady deszczu. Przygotuj się na ewentualne podtopienia. Słuchaj poleceń i służb i śledź komunikaty pogodowe" - poinformowano w wiadomości do mieszkańców.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie III stopnia przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.