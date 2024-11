Wyszedł z domu i zaginął. Odnaleźli go następnego dnia

czytaj dalej

Uczestnicy Marszu Niepodległości, organizowany przez narodowców, dotarli na błonia Narodowego. Zgromadzenie zaplanowano do godziny 20. Tegoroczny przemarsz odbywał się pod hasłem "Wielkiej Polski moc to my". Były kontrmanifestacje, między innymi "Za wolność Naszą i Waszą!" oraz "Antyfaszyzm bez granic!", których organizatorem jest Koalicja Antyfaszystowska.