Wygląda jak pomost lub łódź. Wisła odsłoniła kolejną konstrukcję

Rekordowo niski stan wody w Wiśle sprzyja odsłanianiu jej sekretów. W rejonie Mostu Południowego udało się dostrzec drewnianą konstrukcję, przypominającą dawną łódź. Z kolei motolotniarz podczas przelotu nad rzeką na wysokości Konstancina-Jeziorny dostrzegł zatopioną konstrukcję, mogącą być powojenną pogłębiarką. Znaleziono również m.in. kilkusetletnią szablę piechoty.

Pomost, a może łódź?

Teraz zdjęcia kolejnego obiektu przesłał do redakcji Kontaktu24 pan Wojciech. "Na spacerze nad Wisłą na wysokości Łomianek niski stan wody odsłonił tego typu konstrukcje. Coś wyglądającego jak pomost, łódź... nie wiem. Powyżej w górę rzeki jest inna drewniana konstrukcja spalona, wyglądająca jak dno łodzi z elementami jak wręgi" - napisał.

Wisła odsłoniła tajemniczą konstrukcję Łomianki Źródło: Kontakt24 - Manhattan Łomianki Źródło: Kontakt24 - Manhattan Łomianki Źródło: Kontakt24 - Manhattan Łomianki Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Fotografie, które nadesłał internauta, są bardzo podobne do historycznej łodzi, którą opisywaliśmy we wrześniu zeszłego roku. Wówczas także stan wody w Wiśle był bardzo niski, zgadza się także lokalizacja, w okolicach Łomianek. Wtedy na znalezisko natknęła się grupa rowerzystów. Drewniane części starej konstrukcji wystawały z wody.

Fragment starej łodzi odkrytej w Łomiankach Fragment starej łodzi odkrytej w Łomiankach Źródło: Pogotowiearcheologiczne.pl Fragment starej łodzi odkrytej w Łomiankach Źródło: Pogotowiearcheologiczne.pl Fragment starej łodzi odkrytej w Łomiankach Źródło: Pogotowiearcheologiczne.pl Fragment starej łodzi odkrytej w Łomiankach Źródło: Pogotowiearcheologiczne.pl Fragment starej łodzi odkrytej w Łomiankach Źródło: Pogotowiearcheologiczne.pl Fragment starej łodzi odkrytej w Łomiankach Źródło: Pogotowiearcheologiczne.pl Fragment starej łodzi odkrytej w Łomiankach Źródło: Pogotowiearcheologiczne.pl Fragment starej łodzi odkrytej w Łomiankach Źródło: Pogotowiearcheologiczne.pl

- Widać było szkielet statku i wręgi oraz kute hufnale. Na pewno jest to bardzo stara łódź - mówił wówczas Robert Wyrostkiewicz, archeolog ze stowarzyszenia Pogotowie Archeologiczne. Jego zdaniem mogła to być szkuta albo łyżwa, czyli duże jednostki pływające dawniej po Wiśle. Szkuta była w tamtych czasach bardzo popularną jednostką przy przewozie towarów handlowych, można ją porównać do ówczesnego kontenerowca o dużej wyporności.

Rekordowo niski stan Wisły

Wisła od przeszło tygodnia jest rekordowo płytka na warszawskim odcinku. Wskazują na to pomiary prowadzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przy stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary. Stan wody spadł w tym rejonie do sześciu centymetrów. Taka wartość pojawiła się na wodomierzu po raz pierwszy w 28 sierpnia czwartek. W sobotę i niedzielę poziom rzeki wzrósł o centymetr, ale w poniedziałek wody znów ubyło. We wtorek Wisła znowu pobiła rekord, poziom wody wyniósł zaledwie cztery centymetry.

Rekordowo niski poziom Wisły Poziom Wisły spadł do 5 centymetrów Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Rekordowo niski poziom Wisły w rejonie Bulwarów Wiślanych Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Rekordowo niski poziom Wisły w rejonie Bulwarów Wiślanych Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Rekordowo niski poziom Wisły w rejonie Bulwarów Wiślanych Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Rekordowo niski poziom Wisły w rejonie Bulwarów Wiślanych Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Rekordowo niski poziom Wisły w rejonie Bulwarów Wiślanych Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl