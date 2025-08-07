Logo TVN Warszawa
Zatrzymali go z powodu tablicy, osiem miesięcy spędzi w więzieniu

Powodem zatrzymania 53-latka była nieczytelna tablica rejestracyjna
Dariusz Klimczak o zaostrzeniu kar dla recydywistów
Źródło: TVN24
Jechał ciągnikiem rolniczym, został zatrzymany do kontroli z powodu nieczytelnej tablicy rejestracyjnej. Jak się okazało, 53-latek od siedmiu lat ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Teraz usłyszał wyrok ośmiu miesięcy bezwzględnego więzienia.

We wtorek, 5 sierpnia, funkcjonariusze Posterunku Policji w Ciepielowie zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę ciągnika rolniczego z powodu nieczytelnej tablicy rejestracyjnej.

Powodem zatrzymania 53-latka była nieczytelna tablica rejestracyjna
Powodem zatrzymania 53-latka była nieczytelna tablica rejestracyjna
Źródło: Policja Lipsko

Od 2018 roku ma zakaz dożywotni zakaz prowadzenia

"W trakcie weryfikacji danych w policyjnych systemach ustalono, że 53-letni mieszkaniec powiatu lipskiego ma dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, wydany przez Sąd Rejonowy w Lipsku w 2018 roku. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w areszcie. Następnego dnia, w trybie przyspieszonym, sąd skazał go na osiem miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności oraz nałożył obowiązek zapłaty pięciu tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej” – informuje st. asp. Monika Karasińska z policji w Lipsku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
To ma być bat na piratów drogowych

To ma być bat na piratów drogowych

Michalina Czepita
Chcą surowych kar dla kierowców-recydywistów. "Jeszcze w tym roku"

Chcą surowych kar dla kierowców-recydywistów. "Jeszcze w tym roku"

TVN24

Wyrok nie jest prawomocny

Policja przypomina, że lekceważenie sądowych zakazów stanowi przestępstwo i wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Zgodnie z artykułem 244 Kodeksu karnego grozi za to kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. 

Dowiedz się więcej:

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Lipsko

Drogi w PolsceWyroki sądowe w PolscePolicja
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki