Zatrzymali go z powodu tablicy, osiem miesięcy spędzi w więzieniu

Dariusz Klimczak o zaostrzeniu kar dla recydywistów Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek, 5 sierpnia, funkcjonariusze Posterunku Policji w Ciepielowie zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę ciągnika rolniczego z powodu nieczytelnej tablicy rejestracyjnej.

Powodem zatrzymania 53-latka była nieczytelna tablica rejestracyjna Źródło: Policja Lipsko

Od 2018 roku ma zakaz dożywotni zakaz prowadzenia

"W trakcie weryfikacji danych w policyjnych systemach ustalono, że 53-letni mieszkaniec powiatu lipskiego ma dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, wydany przez Sąd Rejonowy w Lipsku w 2018 roku. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w areszcie. Następnego dnia, w trybie przyspieszonym, sąd skazał go na osiem miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności oraz nałożył obowiązek zapłaty pięciu tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej” – informuje st. asp. Monika Karasińska z policji w Lipsku.

Wyrok nie jest prawomocny

Policja przypomina, że lekceważenie sądowych zakazów stanowi przestępstwo i wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Zgodnie z artykułem 244 Kodeksu karnego grozi za to kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.