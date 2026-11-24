Czołowe zderzenie z tirem. 21-latek nie żyje
Do wypadku doszło w poniedziałek przed północą w miejscowości Lipa w gminie Raciąż.
- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 21-letni mieszkaniec powiatu płońskiego jechał Fordem w stronę Glinojecka. Z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z ciężarowym Volvo, którym kierował obywatel Litwy - przekazała sierżant Eliza Koźlicka z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.
Wypadek w miejscowości Lipa
Nie żyje 21-letni kierowca
Policjantka poinformowała, że 21-latek zginął na miejscu.
- Kierowca Volvo był trzeźwy i nie odniósł obrażeń. Na miejscu wypadku policjanci wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora. Ustalane są dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia - dodała Koźlicka.
Tragiczny wypadek w powiecie płońskim
Źródło: tvnwarszawa.pl
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