Okolice Czołowe zderzenie z tirem. 21-latek nie żyje Oprac. Dariusz Gałązka |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: OSP KSRG Glinojeck

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Do wypadku doszło w poniedziałek przed północą w miejscowości Lipa w gminie Raciąż.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 21-letni mieszkaniec powiatu płońskiego jechał Fordem w stronę Glinojecka. Z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z ciężarowym Volvo, którym kierował obywatel Litwy - przekazała sierżant Eliza Koźlicka z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Wypadek w miejscowości Lipa Wypadek w miejscowości Lipa Źródło zdjęcia: OSP KSRG Glinojeck Wypadek w miejscowości Lipa Źródło zdjęcia: OSP KSRG Glinojeck Wypadek w miejscowości Lipa Źródło zdjęcia: OSP KSRG Glinojeck Wypadek w miejscowości Lipa Źródło zdjęcia: OSP KSRG Glinojeck Wypadek w miejscowości Lipa Źródło zdjęcia: OSP KSRG Glinojeck

Nie żyje 21-letni kierowca

Policjantka poinformowała, że 21-latek zginął na miejscu.

- Kierowca Volvo był trzeźwy i nie odniósł obrażeń. Na miejscu wypadku policjanci wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora. Ustalane są dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia - dodała Koźlicka.

Tragiczny wypadek w powiecie płońskim Wypadek w miejscowości Lipa Źródło zdjęcia: OSP Szyjki Wypadek w miejscowości Lipa Źródło zdjęcia: OSP Szyjki Wypadek w miejscowości Lipa Źródło zdjęcia: OSP Szyjki Wypadek w miejscowości Lipa Źródło zdjęcia: OSP Szyjki Wypadek w miejscowości Lipa Źródło zdjęcia: OSP Szyjki Wypadek w miejscowości Lipa Źródło zdjęcia: OSP Szyjki