"Pędził na oślep, łamiąc przepisy i ignorując znaki drogowe". Miał wiele do ukrycia

Policyjny pościg ulicami Lesznowoli. Zaczęło się od kolizji, po której kierujący hyundaiem nie zatrzymał się do kontroli. Podczas ucieczki "pędził na oślep, łamiąc przepisy i ignorując znaki drogowe" Okazało się, że 33-latek był pijany i miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.

Policjanci piaseczyńskiej drogówki zostali wezwani do kolizji drogowej w Łazach na terenie gminy Lesznowola. Informacje, które posiadali były początkowo bardzo skąpe – wiadome było tylko to, że sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia pojazdem marki Hyundai.

Szaleńczy pościg i staranowany szlaban

Był pijany, prowadzić nie mógł

"Badanie alkomatem wykazało, że kierujący miał blisko promil alkoholu w wydychanym powietrzu, a dodatkowo obowiązywał go aktywny zakaz prowadzenia pojazdów aż do 2028 roku. Okazało się również, że przebywał na terenie Polski nielegalnie" - podkreśliła Gąsowska. Jego samochód został zabezpieczony na policyjnym parkingu, a mężczyzna trafił do aresztu.