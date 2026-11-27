Chciał ominąć lód na autostradzie, uderzył w barierę i dachował
Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło na wysokości miejscowości Kopiska, krótko przed godziną 23.
- Samochód marki Volkswagen uderzył w bariery i dachował. Na szczęście w zdarzeniu nie było osób poszkodowanych. Na miejscu działały trzy zastępy straży pożarnej. Ze względu na to, że elementy z rozbitego pojazdu blokowały przejazd, autostrada była zablokowana przez około dwie godziny - przekazał młodszy aspirant Rafał Łyszkowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.
Jak ustaliliśmy nieoficjalnie, kierowca Volkswagena miał tłumaczyć policjantom, że chciał ominąć lód, który leżał na drodze. Wtedy stracił panowanie nad pojazdem i dachował.
Dachowanie na autostradzie A2
Źródło: tvnwarszawa.pl
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