Okolice Chciał ominąć lód na autostradzie, uderzył w barierę i dachował Oprac. Dariusz Gałązka |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: tvnwarszawa.pl

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Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło na wysokości miejscowości Kopiska, krótko przed godziną 23.

- Samochód marki Volkswagen uderzył w bariery i dachował. Na szczęście w zdarzeniu nie było osób poszkodowanych. Na miejscu działały trzy zastępy straży pożarnej. Ze względu na to, że elementy z rozbitego pojazdu blokowały przejazd, autostrada była zablokowana przez około dwie godziny - przekazał młodszy aspirant Rafał Łyszkowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.

Jak ustaliliśmy nieoficjalnie, kierowca Volkswagena miał tłumaczyć policjantom, że chciał ominąć lód, który leżał na drodze. Wtedy stracił panowanie nad pojazdem i dachował.

Dachowanie na autostradzie A2 Dachowanie na autostradzie A2 Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl Dachowanie na autostradzie A2 Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl Dachowanie na autostradzie A2 Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl Dachowanie na autostradzie A2 Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl