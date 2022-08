"Był kompletnie pijany, pod jego opieką znajdowała się dwójka dzieci". Zarzut dla ojca

Do zdarzenia doszło w Karczewie na Mazowszu. Pod numer alarmowy wpłynęło zgłoszenie o kompletnie pijanym mężczyźnie, który miał pod opieką dwójkę dzieci w wieku 5 i 8 lat. Na miejscu interweniowali policjanci. 30-latkowi grozi do pięciu lat więzienia.

Miał ponad trzy promile

Wówczas mundurowi przekazali dzieci przybyłej na miejsce matce, a ich ojca zatrzymali i doprowadzili do otwockiej komendy.

- Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzut narażenia dzieci na niebezpieczeństwo utraty zdrowia bądź życia. Za to przestępstwo grozi do pięciu lat więzienia - wskazała Harabin.

Policja apeluje o czujność

Rzeczniczka podkreśliła, że materiały sprawy zostaną przekazane do sądu, który dokładnie sprawdzi sytuację rodzinną małoletnich, co może się łączyć z ograniczeniem władzy rodzicielskiej. - Odrębny wniosek trafi też do komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, gdyż zaniedbanie, którego dopuścił się 30-latek, może świadczyć o jego uzależnieniu od alkoholu - zapowiedziała rzeczniczka. I dodała: - Apelujemy, aby w takich przypadkach, gdzie życie lub zdrowie dzieci jest narażone, natychmiast dzwonić pod numer alarmowy 112.