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Okolice

Rozrasta się błyskawicznie, może niszczyć drogi i chodniki. Walczą z inwazyjną rośliną

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Zwalczanie rdestowca w Truskawiu
Wolontariusze walczą z rdestowcem
Źródło wideo: Kampinoski Park Narodowy
Źródło zdj. gł.: Kampinoski Park Narodowy
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W Truskawiu na granicy Kampinoskiego Parku Narodowego ponownie rozrósł się inwazyjny rdestowiec. Rozpoczęto jego zwalczanie, pomagają w tym wolontariusze.

Kampinoski Park Narodowy poinformował, że wraz z Urzędem Gminy Izabelin rozpoczął zwalczanie rdestowca w Truskawiu. Roślina rozrosła się na grobli przy ulicy Sory w Truskawiu.

Inwazja rdestowca

"Miejsce naszych wspólnych działań znajduje się w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego, ale obejmuje grunty nie tylko należące do Parku, także gminne i prywatne. Dlatego dzielimy się kosztami i pracą" - przekazali przedstawiciele Kampinoskiego Parku Narodowego.

Za większość prac odpowiadają wolontariusze. To już druga w tym roku akcja w tym miejscu.

"To jednak początek tej drogi. Populacja tej inwazyjnej rośliny jest tutaj bardzo liczna. Tworzy wysoki na około dwa metry pas po obu stronach grobli prowadzącej z Truskawia do Mokrych Łąk. Prace rozpoczęliśmy od strony miejscowości. Na razie zabiegiem objęliśmy pierwsze kilkadziesiąt metrów. Naszym celem jest trwałe usunięcie rdestowca z całego odcinka ścieżki" - wyjaśnił Kampinoski Park Narodowy.

Zwalczanie rdestowca w Truskawiu
Zwalczanie rdestowca w Truskawiu
Zwalczanie rdestowca w Truskawiu
Źródło zdjęcia: Kampinoski Park Narodowy
Zwalczanie rdestowca w Truskawiu
Zwalczanie rdestowca w Truskawiu
Źródło zdjęcia: Kampinoski Park Narodowy
Zwalczanie rdestowca w Truskawiu
Zwalczanie rdestowca w Truskawiu
Źródło zdjęcia: Kampinoski Park Narodowy
Zwalczanie rdestowca w Truskawiu
Zwalczanie rdestowca w Truskawiu
Źródło zdjęcia: Kampinoski Park Narodowy
Zwalczanie rdestowca w Truskawiu
Zwalczanie rdestowca w Truskawiu
Źródło zdjęcia: Kampinoski Park Narodowy
Zwalczanie rdestowca w Truskawiu
Zwalczanie rdestowca w Truskawiu
Źródło zdjęcia: Kampinoski Park Narodowy

"Negatywny wpływ na przyrodę"

Rdestowce to inwazyjne rośliny, które mają udowodniony negatywny wpływ na rodzimą przyrodę. Z łatwością rozprzestrzeniają się, a człowiek może nieświadomie im w tym pomagać. Rozrastający się rdestowiec tworzy liczne i długie rozłogi, a jego kłącza mogą wrastać na głębokość do półtora metra. Na terenie Puszczy Kampinoskiej i gminy Izabelin występują aż trzy taksony rdestowca: ostrokończysty, sachaliński i pośredni. Wszystkie są tak samo inwazyjne.

Silnie rozrastające się podziemne pędy rośliny mogą prowadzić do niszczenia nawierzchni asfaltowych, rozsadzać chodniki i spękane konstrukcje betonowe, a także naruszają zabezpieczenia przeciwpowodziowe i budowle hydrotechniczne

"Prosimy o ostrożne przemieszczanie się ścieżką, nie zrywanie pędów, nie wchodzenie na teren działań i pozostawienie maty z pędami tego gatunku na swoim miejscu" - zaapelowali pracownicy Kampinoskiego Parku Narodowego.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Karkonoski Park Narodowyrośliny
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