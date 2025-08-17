Nielegalne wjeżdżają do Kampinosu. Straż parku przyłapała kierowcę quada

Kampinoski Park Narodowy Źródło: Google Earth

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Straż parku interweniowała wobec młodego kierowcy quada, który nielegalnie wjechał na teren parku narodowego. "Agresywne zachowanie mężczyzny zmusiło strażników do wezwania policji" - poinformował w komunikacie Kampinoski Park Narodowy.

"Sprawca został ukarany mandatem w wysokości 1000 zł za dwa popełnione wykroczenia" - wyjaśnili pracownicy parku.

Strażnicy wykorzystują motorowery

Przedstawiciele Kampinosu przyznają, że w ostatnich latach zauważalny jest wzrost liczby nielegalnych rajdów w parku. "Staramy się im przeciwdziałać, wykorzystując m.in. fotopułapki oraz zdjęcia i filmy przesyłane nam przez turystów. Dzięki tym materiałom często udaje się ustalić właściciela pojazdu, a następnie pociągnąć do odpowiedzialności kierującego - sprawcę wykroczenia" - wskazują.

Od niedawna straż parku korzysta z terenowych motorowerów z napędem elektrycznym. "Dzięki nim możliwe było dogonienie i zatrzymanie quadowca na gorącym uczynku. Wykorzystanie motorowerów pozwala działać szybciej i skuteczniej, wyrównuje szanse w konfrontacji ze sprawcami dysponującymi nowoczesnymi pojazdami, a przy tym jest przyjazne dla środowiska – nie generuje spalin ani hałasu" - podkreślają przedstawiciele parku.

Droga powiatowa przez Kampinoski Park Narodowy Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Rajdy niszczą ściółkę i płoszą zwierzęta

Rajdy quadami i innymi pojazdami powodują trwałe niszczenie ściółki leśnej, roślin i grzybów, a także hałas, który płoszy i stresuje zwierzęta w ich naturalnych siedliskach.

Pracownicy PKN apelują do turystów, aby nagrywali osoby, które łamią zakaz wjazdu i przekazywały materiały straży parku.