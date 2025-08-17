Logo TVN Warszawa
Okolice

Nielegalne wjeżdżają do Kampinosu. Straż parku przyłapała kierowcę quada

Droga powiatowa przez Kampinoski Park Narodowy
Kampinoski Park Narodowy
Źródło: Google Earth
Przyłapany na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego kierowca quada został ukarany mandatem. Przedstawiciele parku przyznają, że zakaz wjazdu jest coraz częściej łamany.

Straż parku interweniowała wobec młodego kierowcy quada, który nielegalnie wjechał na teren parku narodowego. "Agresywne zachowanie mężczyzny zmusiło strażników do wezwania policji" - poinformował w komunikacie Kampinoski Park Narodowy.

"Sprawca został ukarany mandatem w wysokości 1000 zł za dwa popełnione wykroczenia" - wyjaśnili pracownicy parku.

Strażnicy wykorzystują motorowery

Przedstawiciele Kampinosu przyznają, że w ostatnich latach zauważalny jest wzrost liczby nielegalnych rajdów w parku. "Staramy się im przeciwdziałać, wykorzystując m.in. fotopułapki oraz zdjęcia i filmy przesyłane nam przez turystów. Dzięki tym materiałom często udaje się ustalić właściciela pojazdu, a następnie pociągnąć do odpowiedzialności kierującego - sprawcę wykroczenia" - wskazują.

Od niedawna straż parku korzysta z terenowych motorowerów z napędem elektrycznym. "Dzięki nim możliwe było dogonienie i zatrzymanie quadowca na gorącym uczynku. Wykorzystanie motorowerów pozwala działać szybciej i skuteczniej, wyrównuje szanse w konfrontacji ze sprawcami dysponującymi nowoczesnymi pojazdami, a przy tym jest przyjazne dla środowiska – nie generuje spalin ani hałasu" - podkreślają przedstawiciele parku.

Droga powiatowa przez Kampinoski Park Narodowy
Droga powiatowa przez Kampinoski Park Narodowy
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Rajdy niszczą ściółkę i płoszą zwierzęta

Rajdy quadami i innymi pojazdami powodują trwałe niszczenie ściółki leśnej, roślin i grzybów, a także hałas, który płoszy i stresuje zwierzęta w ich naturalnych siedliskach.

Pracownicy PKN apelują do turystów, aby nagrywali osoby, które łamią zakaz wjazdu i przekazywały materiały straży parku.

Rowerzysta w "obszarze ścisłej ochrony" Kampinoskiego Parku Narodowego. Nagrała go kamera

Rowerzysta w "obszarze ścisłej ochrony" Kampinoskiego Parku Narodowego. Nagrała go kamera

Kampinoski Park Narodowy alarmuje: zwierzęta nadal giną na "gilotynie"

Kampinoski Park Narodowy alarmuje: zwierzęta nadal giną na "gilotynie"

Autorka/Autor: dg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Ochrona środowiska parki narodowe
