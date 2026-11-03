Okolice Ogień w warsztacie samochodowym. Pięć aut spłonęło Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Pożar w warsztacie samochodowym w Kampinosie Źródło wideo: KP PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim Źródło zdj. gł.: KP PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim

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Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do strażaków o godzinie 2.19. Dotyczyło pożaru pojazdów na terenie warsztatu samochodowego w miejscowości Kampinos w powiecie warszawskim zachodnim.

"Pożarem objętych było pięć pojazdów - trzy samochody dostawcze oraz dwa samochody osobowe. Wszystkie znajdowały się na zewnątrz budynku warsztatu" - informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Pożar w warsztacie samochodowym w Kampinosie Pożar w warsztacie samochodowym w Kampinosie Źródło zdjęcia: KP PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim Pożar w warsztacie samochodowym w Kampinosie Źródło zdjęcia: KP PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim

W akcji gaśniczej brały udział trzy zastępy straży pożarnej: dwa z jednostki w Błoniu oraz jeden z OSP Kampinos. Na miejscu pracowała także policja, która zajmie się wyjaśnieniem przyczyny pożaru.