Ogień w warsztacie samochodowym. Pięć aut spłonęło
Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do strażaków o godzinie 2.19. Dotyczyło pożaru pojazdów na terenie warsztatu samochodowego w miejscowości Kampinos w powiecie warszawskim zachodnim.
"Pożarem objętych było pięć pojazdów - trzy samochody dostawcze oraz dwa samochody osobowe. Wszystkie znajdowały się na zewnątrz budynku warsztatu" - informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim.
Pożar w warsztacie samochodowym w Kampinosie
W akcji gaśniczej brały udział trzy zastępy straży pożarnej: dwa z jednostki w Błoniu oraz jeden z OSP Kampinos. Na miejscu pracowała także policja, która zajmie się wyjaśnieniem przyczyny pożaru.
Źródło: tvnwarszawa.pl