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Okolice

Ogień w warsztacie samochodowym. Pięć aut spłonęło

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Pożar warsztatu samochodowego w Kampinosie
Pożar w warsztacie samochodowym w Kampinosie
Źródło wideo: KP PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim
Źródło zdj. gł.: KP PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim
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Strażacy walczyli w nocy z pożarem na terenie warsztatu samochodowego w Kampinosie. Ogień strawił pięć pojazdów.

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do strażaków o godzinie 2.19. Dotyczyło pożaru pojazdów na terenie warsztatu samochodowego w miejscowości Kampinos w powiecie warszawskim zachodnim.

"Pożarem objętych było pięć pojazdów - trzy samochody dostawcze oraz dwa samochody osobowe. Wszystkie znajdowały się na zewnątrz budynku warsztatu" - informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Pożar w warsztacie samochodowym w Kampinosie
Pożar w warsztacie samochodowym w Kampinosie
Pożar w warsztacie samochodowym w Kampinosie
Źródło zdjęcia: KP PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim
Pożar w warsztacie samochodowym w Kampinosie
Pożar w warsztacie samochodowym w Kampinosie
Źródło zdjęcia: KP PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim

W akcji gaśniczej brały udział trzy zastępy straży pożarnej: dwa z jednostki w Błoniu oraz jeden z OSP Kampinos. Na miejscu pracowała także policja, która zajmie się wyjaśnieniem przyczyny pożaru.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
pożar
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