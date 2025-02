Zaczęło się od kontroli drogowej, skończy na deportacji

25-letni cudzoziemiec nie miał prawa jazdy i przebywał w Polsce nielegalnie Źródło: KPP Piaseczno

Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej obcokrajowca. Okazało się, że mężczyzna nigdy nie miał prawa jazdy i przebywa w Polsce nielegalnie.

W Józefosławiu pod Warszawą policjanci piaseczyńskiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej kierującego audi. Za kierownicą siedział 27-letni obywatel Uzbekistanu.

- O ile, co do stanu trzeźwości funkcjonariusze nie mieli żadnych zastrzeżeń, to do posiadanych uprawnień już tak. Okazało się, że mężczyzna nigdy nie posiadał prawa jazdy, a do tego na terenie Polski przebywa nielegalnie - wyjaśniła starszy aspirant Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Wyrok w trybie przyspieszonym i deportacja

27-latek został zatrzymany i noc spędził w policyjnej celi. Następnego dnia usłyszał zarzut dotyczący kierowania pojazdem, nie posiadając do tego wymaganych uprawnień. Niemal natychmiast trafił na salę sądową, gdzie rozprawa odbyła się w tzw. trybie przyspieszonym, a wyrok zapadł kilkanaście godzin od momentu zatrzymania.

- Wobec nieodpowiedzialnego kierującego sąd wydał wyrok, skazując go na karę pozbawienia wolności. Zgodnie z dyspozycją piaseczyńskiego sądu 27-latek został osadzony w zakładzie karnym. Informacja ta została przekazana funkcjonariuszom Straży Granicznej, którzy przeprowadzą procedurę deportacyjną wobec 27-latka - przekazała Gąsowska.

