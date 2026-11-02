Okolice Pijany kierowca wjechał w stado krów w Jednorożcu Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Policjanci prowadzili akcję "Znicz" Źródło wideo: WRD KSP Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu

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Zgłoszenie o zderzeniu ze zwierzętami wpłynęło do służb w niedzielę około godziny 3.30. Doszło do niego na ulicy Mazowieckiej w miejscowości Jednorożec.

Pijany kierowca wjechał w stado krów Pijany kierowca wjechał w stado krów Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu Pijany kierowca wjechał w stado krów Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu

"Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 38-letni kierujący Audi, najechał na stado krów znajdujących się na jezdni" - informuje w komunikacie aspirant Ilona Cichocka z Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu.

Policjantka dodaje, że kierowca był nietrzeźwy. Badanie wykazało ponad pół promila alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna odniósł obrażenia. Pogotowie przetransportowało go do szpitala, gdzie pobrano od niego krew do dalszych badań.

Kilka sztuk bydła padło

Na miejscu pracowali policjanci, ratownicy medyczni i strażacy. Funkcjonariusze zabezpieczali ślady i prowadzili oględziny miejsca zdarzenia. Trwa wyjaśnianie okoliczności sprawy.

Według policji zderzenia z pojazdem nie przeżyło osiem krów. Na zdjęciach opublikowanych przez przasnyską komendę widać, że Audi ma doszczętnie zniszczony przód i wgnieciony dach.