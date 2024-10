Prokuratura: przemycał migrantów szlakiem białoruskim, został zatrzymany na autostradzie A2

Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim prowadzi postępowanie przeciwko obywatelowi Ukrainy podejrzanemu o pomoc w nielegalnym przekraczaniu granicy przez migrantów szlakiem białoruskim. Mężczyzna trafił do aresztu.

Pomagał trzem Irakijczykom i Gwinejczykowi

Rzecznik prokuratury zaznaczył, że w rejonie Grodziska Mazowieckiego na autostradzie A2 samochód został zatrzymany. W trakcie kontroli okazało się, że kierowcą pojazdu jest obywatel Ukrainy Oleksii K., a pasażerami trzej obywatele Iraku i Republiki Gwinei. Pasażerowie nie mieli dokumentów uprawniających do wjazdu, przebywania na terytorium Unii Europejskiej i nielegalnie przekroczyli granicę.

Oleksii K. został zatrzymany, a samochód - przeszukany. - Przesłuchani w charakterze świadków trzej obywatele Iraku oraz obywatel Republiki Gwinei zeznali, iż na Białoruś dostali się drogą lotniczą, zaś w dniu 19 października 2024 roku przekroczyli nielegalnie granicę Polski. Dodali, że pomagali im funkcjonariusze białoruskich służb w ten sposób, że lewarkiem rozgięli płot na granicy, po czym kazali im szybko biec na terytorium Polski. Tam mieli wsiąść do samochodu, który na nich czekał - przekazał rzecznik prokuratury.

Tymczasowy areszt

Decyzją Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim Oleksii K. został aresztowany na trzy miesiące do 19 stycznia 2025 r. Grozi mu od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.

- Decyzją Komendanta Placówki Straży Granicznej w Białowieży postanowiono o zobowiązaniu podejrzanego do powrotu na Ukrainę i zakazie wjazdu do Polski i innych państw Obszaru Schengen przez pięć lat, co zostanie zrealizowane po zakończeniu śledztwa - zaznaczył prok. Skiba.