Wyprzedzali przed i na przejściu dla pieszych. Dwóch nastolatków na motorowerach ze "zmodyfikowanymi silnikami"

Policjanci z Garwolina zatrzymali 16-latków jadących motorowerami. Jak podali, nastolatkowie złamali szereg przepisów. To jednak nie koniec ich problemów. Okazało się, że pojazdy, którymi podróżowali, miały zmodyfikowane silniki, przez co rozwijały prędkość większą niż dopuszczalna.

Na nagraniu, do którego dotarli policjanci, "widać jak w Garwolinie na ulicy Aleja Legionów dwóch motorowerzystów z dużą prędkością wyprzedza inny pojazd, przekraczając podwójną linię ciągłą bezpośrednio przed przejściem oraz bezpośrednio na przejściu dla pieszych" - poinformowała w komunikacie podkom. Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Motorowery ze zmodyfikowanymi silnikami

"W trakcie kontroli policjanci wstępnie ustalili, że motorowery, których konstrukcja powinna ograniczać prędkość jazdy do 45 km/h, miały zmodyfikowane silniki, przez co mogły rozwijać znacznie większe prędkości" - wyjaśniła Pychner. Policjanci zatrzymali dowody rejestracyjne pojazdów oraz sporządzili dokumentację, która zostanie przesłana do sądu dla nieletnich.