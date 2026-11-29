Okolice 17-latek rozpylił w sklepie śmierdzącą substancję. Zapłaci matka

Internet dzieci i internet rodziców to dwa różne światy. Materiał Katarzyny Górniak, reporterki "Faktów" TVN. Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: grenlean/Shutterstock

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W czwartek, po godzinie 14 do policji w Garwolinie, wpłynęło zgłoszenie od pracownicy sklepu odzieżowego, znajdującego się w budynku dworca PKS. Kobieta poinformowała, że w sklepie przebywa mężczyzna, którego rozpoznała. Dzień wcześniej miał on rozpylić substancję o bardzo nieprzyjemnym zapachu na towar.

Brał udział w challenge'u, sklep wybrał przypadkowo

Funkcjonariusze pojechali na miejsce i zastali tam 17-latka. Jak ustalili, nastolatek miał przy sobie niewielką strzykawkę zawierającą śladowe ilości cieczy o silnej woni.

Wezwani na miejsce strażacy wstępnie ustalili, że była to substancja wykorzystywana do odstraszania zwierząt.

"Młody mężczyzna przyznał się do rozpylenia substancji w sklepie. Jak wyjaśnił, jego zachowanie było związane z wyzwaniem polegającym na sprawdzeniu, kto dłużej wytrzyma w bardzo nieprzyjemnym zapachu. Twierdził, że sklep został wybrany przypadkowo. Oświadczył również, że substancję odebrał wcześniej z paczkomatu i wiedział jedynie, że służy ona do odstraszania zwierząt" - przekazała w komunikacie kom. Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Za wybryk nastolatka zapłaci matka

Jak przekazali mundurowi, matka 17-latka zobowiązała się do pokrycia kosztów związanych z usunięciem skutków zdarzenia. Policjanci wszczęli wobec młodego mieszkańca powiatu postępowanie o wykroczenie, dotyczące zakłócenia spokoju i porządku publicznego.

Funkcjonariusze przypominają, że udział w tzw. internetowych challenge'ach oraz innych niebezpiecznych wyzwaniach może prowadzić do poważnych konsekwencji.

"Pozornie niewinny żart lub chęć zdobycia uznania wśród rówieśników nie zwalniają z odpowiedzialności za własne zachowanie" - podkreślili. I zaapelowali o rozsądek i krytyczne podejście zarówno do treści publikowanych w internecie, jak i do wyzwań proponowanych przez znajomych.