17-latek rozpylił w sklepie śmierdzącą substancję. Zapłaci matka
W czwartek, po godzinie 14 do policji w Garwolinie, wpłynęło zgłoszenie od pracownicy sklepu odzieżowego, znajdującego się w budynku dworca PKS. Kobieta poinformowała, że w sklepie przebywa mężczyzna, którego rozpoznała. Dzień wcześniej miał on rozpylić substancję o bardzo nieprzyjemnym zapachu na towar.
Brał udział w challenge'u, sklep wybrał przypadkowo
Funkcjonariusze pojechali na miejsce i zastali tam 17-latka. Jak ustalili, nastolatek miał przy sobie niewielką strzykawkę zawierającą śladowe ilości cieczy o silnej woni.
Wezwani na miejsce strażacy wstępnie ustalili, że była to substancja wykorzystywana do odstraszania zwierząt.
"Młody mężczyzna przyznał się do rozpylenia substancji w sklepie. Jak wyjaśnił, jego zachowanie było związane z wyzwaniem polegającym na sprawdzeniu, kto dłużej wytrzyma w bardzo nieprzyjemnym zapachu. Twierdził, że sklep został wybrany przypadkowo. Oświadczył również, że substancję odebrał wcześniej z paczkomatu i wiedział jedynie, że służy ona do odstraszania zwierząt" - przekazała w komunikacie kom. Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.
Za wybryk nastolatka zapłaci matka
Jak przekazali mundurowi, matka 17-latka zobowiązała się do pokrycia kosztów związanych z usunięciem skutków zdarzenia. Policjanci wszczęli wobec młodego mieszkańca powiatu postępowanie o wykroczenie, dotyczące zakłócenia spokoju i porządku publicznego.
Funkcjonariusze przypominają, że udział w tzw. internetowych challenge'ach oraz innych niebezpiecznych wyzwaniach może prowadzić do poważnych konsekwencji.
"Pozornie niewinny żart lub chęć zdobycia uznania wśród rówieśników nie zwalniają z odpowiedzialności za własne zachowanie" - podkreślili. I zaapelowali o rozsądek i krytyczne podejście zarówno do treści publikowanych w internecie, jak i do wyzwań proponowanych przez znajomych.