Okolice Prowadziła pijana, straciła auto. Wyrok zapadł w ciągu doby

"Nie bez przyczyny mają zakaz prowadzenia". Policjanci coraz częściej stosują wobec nich tryb przyspieszony Źródło wideo: Stefania Kulik/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP Otwock

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W Duchnowie uwagę policjantów zwrócił "specyficzny styl jazdy" osoby prowadzącej Volvo. Policjanci zatrzymali auto do kontroli drogowej.

"Okazało się, że za kierownicą siedziała 41-letnia kobieta. Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało u niej 2,1 promila alkoholu w organizmie" - przekazał podkom. Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Kierująca Volvo została zatrzymana Źródło zdjęcia: KPP Otwock

Szybko stanęła przed sądem

Sprawą zajęli się funkcjonariusze z Józefowa i Wiązowny, którzy zdecydowali o skierowaniu sprawy do sądu w tzw. trybie przyspieszonym. Dzięki temu podejrzana już po 24 godzinach od zatrzymania stanęła przed wymiarem sprawiedliwości.

"Sąd wymierzył 41-latce karę trzech lat zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, grzywnę w wysokości 3000 złotych, obowiązek wpłaty 5000 złotych na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej" - poinformował Domarecki.

W związku z przepisami umożliwiającymi konfiskatę auta, w przypadku przekroczenia 1,5 promila alkoholu, sąd orzekł również przepadek Volvo na rzecz Skarbu Państwa.