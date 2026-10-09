Okolice A2 całkowicie zablokowana po zderzeniu dwóch pojazdów Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Zderzenie na A2 pod Mińskiem Mazowieckim Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

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Do zdarzenia doszło na wysokości miejscowości Cisie. Na miejscu działania prowadzi straż pożarna.

- W kierunku Warszawy zderzył się samochód osobowy i ciężarowy. W wyniku zderzenia poszkodowana została osoba z samochodu osobowego. Na miejscu trwają działania ratownicze, udzielana jest jej pomoc medyczna - poinformował mł. bryg. Kamil Płochocki ze straży pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

Na miejscu lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Autostrada w obu kierunkach jest zablokowana.

Zderzenie na A2 Zderzenie na A2 Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zderzenie na A2 Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zderzenie na A2 Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl