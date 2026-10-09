A2 całkowicie zablokowana po zderzeniu dwóch pojazdów
Do zdarzenia doszło na wysokości miejscowości Cisie. Na miejscu działania prowadzi straż pożarna.
- W kierunku Warszawy zderzył się samochód osobowy i ciężarowy. W wyniku zderzenia poszkodowana została osoba z samochodu osobowego. Na miejscu trwają działania ratownicze, udzielana jest jej pomoc medyczna - poinformował mł. bryg. Kamil Płochocki ze straży pożarnej w Mińsku Mazowieckim.
Na miejscu lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Autostrada w obu kierunkach jest zablokowana.
Zderzenie na A2
Źródło: tvnwarszawa.pl