Okolice Rowerzysta zginął po zderzeniu z autem Oprac. Katarzyna Kędra |

Ciechanów (Mazowsze) Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: KPP w Ciechanowie

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"W poniedziałek około godz. 7.50 na ulicy Powstańców Wielkopolskich w Ciechanowie doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego marki Ford, którym kierował 45-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego i rowerzysty. Niestety 65-letni cyklista, mieszkaniec powiatu ciechanowskiego poniósł śmierć na miejscu. Kierowca Forda był trzeźwy" - poinformowała rzeczniczka ciechanowskiej policji podkomisarz Magda Sakowska.

Potrącenie rowerzysty w Ciechanowie Źródło zdjęcia: KPP w Ciechanowie

Policjantka zapewniła, że ciechanowscy funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora wyjaśniają teraz dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego w skutkach wypadku.