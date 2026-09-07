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Okolice

Rowerzysta zginął po zderzeniu z autem

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Potrącenie rowerzysty w Ciechanowie
Ciechanów (Mazowsze)
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: KPP w Ciechanowie
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W poniedziałek rano doszło do tragicznego wypadku w Ciechanowie (Mazowieckie). 65-letni rowerzysta zginął na miejscu po zderzeniu z autem osobowym.

"W poniedziałek około godz. 7.50 na ulicy Powstańców Wielkopolskich w Ciechanowie doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego marki Ford, którym kierował 45-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego i rowerzysty. Niestety 65-letni cyklista, mieszkaniec powiatu ciechanowskiego poniósł śmierć na miejscu. Kierowca Forda był trzeźwy" - poinformowała rzeczniczka ciechanowskiej policji podkomisarz Magda Sakowska.

Potrącenie rowerzysty w Ciechanowie
Potrącenie rowerzysty w Ciechanowie
Źródło zdjęcia: KPP w Ciechanowie

Policjantka zapewniła, że ciechanowscy funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora wyjaśniają teraz dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego w skutkach wypadku.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
WypadkiWypadki i kolizje w Warszawie
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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