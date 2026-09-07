Rowerzysta zginął po zderzeniu z autem
"W poniedziałek około godz. 7.50 na ulicy Powstańców Wielkopolskich w Ciechanowie doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego marki Ford, którym kierował 45-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego i rowerzysty. Niestety 65-letni cyklista, mieszkaniec powiatu ciechanowskiego poniósł śmierć na miejscu. Kierowca Forda był trzeźwy" - poinformowała rzeczniczka ciechanowskiej policji podkomisarz Magda Sakowska.
Policjantka zapewniła, że ciechanowscy funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora wyjaśniają teraz dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego w skutkach wypadku.
Źródło: tvnwarszawa.pl