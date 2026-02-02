Wiózł pacjentów na dializy. Uderzył w ciężarówkę. Trzy osoby nie żyją

Do wypadku doszło w miejscowości Chyliny

O zdarzeniu poinformowała Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu. Doszło do niego w poniedziałek około godziny 6.25 na drodze powiatowej w miejscowości Chyliny, w gminie Szelków.

"Najprawdopodobniej kierujący busem najechał na tył zaparkowanego na jezdni pojazdu ciężarowego z naczepą, po czym pojazd zjechał do rowu i uderzył w drzewo" - poinformowała mazowiecka policja na X.

Zginęły trzy osoby przewożone busem - dwie kobiety i mężczyzna w wieku od 40 do 65 lat.

Pasażerki jechały na dializy, zginęły

Więcej szczegółów na temat tego wypadku przekazała nam komisarz Monika Winnik z Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim.

- 38-letni kierujący busem przeznaczonym do przewozu osób z niepełnosprawnościami jechał z Szelkowa do Makowa Mazowieckiego. Na prostym odcinku drogi uderzył w lewy tył zaparkowanej na jezdni ciężarówki. W wyniku zderzenia zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie zjechał do rowu i uderzył w drzewo - powiedziała policjantka.

Busem podróżowały w sumie cztery osoby. W wyniku wypadku zginęli - 49-letni mężczyzna oraz dwie kobiety w wieku 40 i 65 lat. - Pasażerowie busa jechali do szpitala na dializy - wyjaśniła komisarz Winnik.

Droga zablokowana przez kilka godzin

Policjantka poinformowała, że kierowcy ciężarówki nie było na miejscu w momencie wypadku. Nie wiadomo, czy ciężarówka, która stała na jezdni, uległa awarii. To będzie wyjaśniane.

- Policjanci pracują pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu. Droga będzie zablokowana jeszcze przez kilka godzin - podsumowała Winnik.