16-latek wiózł 15-latkę. Jechali z prędkością 40 kilometrów na godzinę, doszło do wypadku

- Na łuku drogi 16-latek stracił panowanie nad pojazdem i wywrócił się razem z pasażerką. Świadek zdarzenia wezwał pomoc. Oboje nastolatkowie doznali obrażeń ciała, kierujący został przetransportowany do szpitala w Ciechanowie - przekazuje asp. szt. Anna Pawłowska z mławskiej policji. - Nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania tego typu pojazdem. Dodatkowo hulajnoga, którą się poruszali, była w stanie osiągnąć prędkość przekraczającą 70 kilometrów na godzinę, co stanowi poważne naruszenie obowiązujących norm technicznych dla urządzeń transportu osobistego – dodaje.

Sprawa trafi do sądu rodzinnego.

Kontrole policji

Mławscy policjanci prowadzą obecnie wzmożone kontrole kierujących hulajnogami. Obejmują warunki techniczne pojazdów, prędkość, uprawnienia kierującego oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów.

"Osoby w wieku od 10 do 18 lat , by jeździć hulajnogą elektryczną muszą mieć kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1, T. Dzieci o 10 lat mogą jeździć tylko w strefach zamieszkania, pod opieką dorosłego" - przypomina policja

Kierujący hulajnogą elektryczną musi korzystać z dróg rowerowych lub pasa ruchu dla rowerów. W przypadku ich braku – może korzystać z jezdni, gdzie prędkość nie przekracza 30 km/h. Wyjątkowo dozwolone jest poruszanie się chodnikiem, jeśli brakuje innych opcji, przy czym prędkość powinna być zbliżona do pieszego oraz należy zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszym. Obowiązki kierujących

Przepisy zakazują: - jazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających; - przewożenia osób, zwierząt lub przedmiotów; - czepiania się innych pojazdów; - jazdy obok innego uczestnika ruchu.

Nieprzestrzeganie przepisów może skutkować karami: - korzystanie z telefonu podczas jazdy wymagającego trzymania słuchawki w ręku: mandat 500 zł; - przewożenie innych osób lub zwierząt: mandat 300 zł; - przejeżdżanie przez przejście dla pieszych: mandat 100 zł.