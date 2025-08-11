Logo TVN Warszawa
Ochota

"Puzzle" ułożone. Tramwaje wróciły na plac Zawiszy

Koniec prac na placu Zawiszy
Prace na placu Zawiszy
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Zakończył się remont torowiska na placu Zawiszy. Tramwaje znów jeżdżą przez ten węzeł we wszystkich relacjach. Bez przeszkód kursują również na ulicy Powstańców Śląskich, między Bemowem a Bielanami.

- Tramwaje powinny wrócić na Towarową – od Kercelaka do pl. Zawiszy – od poniedziałku 11 sierpnia. Ruch kołowy i tramwajowy na tym ważnym skrzyżowaniu będzie się odbywać we wszystkich relacjach bez ograniczeń - przekazał w niedzielę rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz.

Wielkogabarytowe płyty prefabrykowane, które powstały pod wymiar w Krakowie, zostały już ułożone.

Pociąg z płytami, które zostały użyte podczas przebudowy placu Zawiszy
Pociąg z płytami, które będą użyte podczas przebudowy placu Zawiszy
Pociąg z płytami, które będą użyte podczas przebudowy placu Zawiszy
Źródło: KZN Rail (grupa Bieżanów)
Pociąg z płytami, które będą użyte podczas przebudowy placu Zawiszy
Pociąg z płytami, które będą użyte podczas przebudowy placu Zawiszy
Źródło: KZN Rail (grupa Bieżanów)
Pociąg z płytami, które będą użyte podczas przebudowy placu Zawiszy
Pociąg z płytami, które będą użyte podczas przebudowy placu Zawiszy
Źródło: KZN Rail (grupa Bieżanów)
Pociąg z płytami, które będą użyte podczas przebudowy placu Zawiszy
Pociąg z płytami, które będą użyte podczas przebudowy placu Zawiszy
Źródło: KZN Rail (grupa Bieżanów)
Pociąg z płytami, które będą użyte podczas przebudowy placu Zawiszy
Pociąg z płytami, które będą użyte podczas przebudowy placu Zawiszy
Źródło: KZN Rail (grupa Bieżanów)

Tramwaje wróciły

Od poniedziałku tramwaje ponownie jeżdżą przez plac Zawiszy i ulicą Powstańców Śląskich – między Bemowem a Bielanami. Zniknęły ograniczenia w ruchu.

W związku z zakończeniem prac na pl. Zawiszy i Powstańców Śląskich, na swoje stałe trasy wróciły tramwaje przejeżdżające przez plac Zawiszy w kierunku Woli, czyli 22 (Wiatraczna – Piaski), 24 (Gocławek – Nowe Bemowo), uzupełniającej 78 (pl. Narutowicza – os. Górczewska) oraz kursujące na Bemowie: 11 (Nowe Bemowo/Cm. Wolski – Sielce), 19 (Nowe Bemowo – Stegny), 26 (Metro Młociny – Wiatraczna).

Koniec prac na placu Zawiszy
Koniec prac na placu Zawiszy
Koniec prac na placu Zawiszy
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Koniec prac na placu Zawiszy
Koniec prac na placu Zawiszy
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Koniec prac na placu Zawiszy
Koniec prac na placu Zawiszy
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Koniec prac na placu Zawiszy
Koniec prac na placu Zawiszy
Źródło: Tramwaje Warszawskie

Przestały kursować tramwaje linii 72 i 77 oraz autobusy Z-2 i Z28. Linia Z14, zastępująca obok Z-9 tramwaje na Grójeckiej, ponownie dojeżdża tylko do pl. Narutowicza.

"Wykonawca, firma KZN Rail, będzie jeszcze prowadził roboty wykończeniowe poza jezdniami i torowiskiem – bez wpływu na ruch" - przekazały Tramwaje Warszawskie. Jak dodały, dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii czas utrudnień na tym newralgicznym skrzyżowaniu skrócił się z trzech miesięcy do pięciu tygodni.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Finisz prac na placu Zawiszy
Ostatnie płyty trafiły na swoje miejsce. Kończą się prace, wrócą tramwaje
Komunikacja
Prace na placu Zawiszy
Układanie tramwajowych "puzzli" na placu Zawiszy
Komunikacja
Betonowe płyty dotarły do Warszawy
Dotarły wielkie betonowe płyty. "Czas remontu uda się skrócić trzykrotnie"
Komunikacja

Remont na pętli Kielecka

Kontynuowane są prace na Mokotowie i Woli, co jest związane ze zmianami w kursowaniu niektórych linii, także na Pradze.

Od poniedziałku 11 sierpnia tramwaje nie dojeżdżają od Woronicza do pętli Kielecka. Ma to związek z remontem rozjazdu tramwajowego na pętli, a także pracami przyłączeniowymi przy budowie nowej trasy tramwajowej wzdłuż ul. Rakowieckiej. Przerwa w ruchu potrwa do końca wakacji.

Prace przy pętli Kielecka
Prace przy pętli Kielecka
Źródło: Tramwaje Warszawskie

W związku z tym nie kursują tramwaje linii 77, a 18 i zastępcze autobusy Z-1 pozostały na swoich dotychczasowych trasach (18: plac Narutowicza – PKP Służewiec, Z-1: Dworzec Centralny – Woronicza). Tramwaje linii 31 kursują tylko w dni powszednie.

Autorka/Autor: mg

Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tramwaje Warszawskie

