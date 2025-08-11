"Puzzle" ułożone. Tramwaje wróciły na plac Zawiszy

Prace na placu Zawiszy Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

- Tramwaje powinny wrócić na Towarową – od Kercelaka do pl. Zawiszy – od poniedziałku 11 sierpnia. Ruch kołowy i tramwajowy na tym ważnym skrzyżowaniu będzie się odbywać we wszystkich relacjach bez ograniczeń - przekazał w niedzielę rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz.

Wielkogabarytowe płyty prefabrykowane, które powstały pod wymiar w Krakowie, zostały już ułożone.

Pociąg z płytami, które zostały użyte podczas przebudowy placu Zawiszy Pociąg z płytami, które będą użyte podczas przebudowy placu Zawiszy Źródło: KZN Rail (grupa Bieżanów) Pociąg z płytami, które będą użyte podczas przebudowy placu Zawiszy Źródło: KZN Rail (grupa Bieżanów) Pociąg z płytami, które będą użyte podczas przebudowy placu Zawiszy Źródło: KZN Rail (grupa Bieżanów) Pociąg z płytami, które będą użyte podczas przebudowy placu Zawiszy Źródło: KZN Rail (grupa Bieżanów) Pociąg z płytami, które będą użyte podczas przebudowy placu Zawiszy Źródło: KZN Rail (grupa Bieżanów)

Tramwaje wróciły

Od poniedziałku tramwaje ponownie jeżdżą przez plac Zawiszy i ulicą Powstańców Śląskich – między Bemowem a Bielanami. Zniknęły ograniczenia w ruchu.

W związku z zakończeniem prac na pl. Zawiszy i Powstańców Śląskich, na swoje stałe trasy wróciły tramwaje przejeżdżające przez plac Zawiszy w kierunku Woli, czyli 22 (Wiatraczna – Piaski), 24 (Gocławek – Nowe Bemowo), uzupełniającej 78 (pl. Narutowicza – os. Górczewska) oraz kursujące na Bemowie: 11 (Nowe Bemowo/Cm. Wolski – Sielce), 19 (Nowe Bemowo – Stegny), 26 (Metro Młociny – Wiatraczna).

Koniec prac na placu Zawiszy Koniec prac na placu Zawiszy Źródło: Tramwaje Warszawskie Koniec prac na placu Zawiszy Źródło: Tramwaje Warszawskie Koniec prac na placu Zawiszy Źródło: Tramwaje Warszawskie Koniec prac na placu Zawiszy Źródło: Tramwaje Warszawskie

Przestały kursować tramwaje linii 72 i 77 oraz autobusy Z-2 i Z28. Linia Z14, zastępująca obok Z-9 tramwaje na Grójeckiej, ponownie dojeżdża tylko do pl. Narutowicza.

"Wykonawca, firma KZN Rail, będzie jeszcze prowadził roboty wykończeniowe poza jezdniami i torowiskiem – bez wpływu na ruch" - przekazały Tramwaje Warszawskie. Jak dodały, dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii czas utrudnień na tym newralgicznym skrzyżowaniu skrócił się z trzech miesięcy do pięciu tygodni.

Remont na pętli Kielecka

Kontynuowane są prace na Mokotowie i Woli, co jest związane ze zmianami w kursowaniu niektórych linii, także na Pradze.

Od poniedziałku 11 sierpnia tramwaje nie dojeżdżają od Woronicza do pętli Kielecka. Ma to związek z remontem rozjazdu tramwajowego na pętli, a także pracami przyłączeniowymi przy budowie nowej trasy tramwajowej wzdłuż ul. Rakowieckiej. Przerwa w ruchu potrwa do końca wakacji.

Prace przy pętli Kielecka Źródło: Tramwaje Warszawskie

W związku z tym nie kursują tramwaje linii 77, a 18 i zastępcze autobusy Z-1 pozostały na swoich dotychczasowych trasach (18: plac Narutowicza – PKP Służewiec, Z-1: Dworzec Centralny – Woronicza). Tramwaje linii 31 kursują tylko w dni powszednie.