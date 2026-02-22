Logo TVN Warszawa
Ochota

Policja szuka zaginionej 14-latki

Zaginiona 14-letnia Anastasia Kiianchuk
Zaginiona 14-letnia Anastasia Kiianchuk
Źródło: KRP III
Policja prowadzi poszukiwania zaginionej 14-letniej Anastasii Kiianchuk. Dziewczyna wyszła z domu 10 dni temu i do tej pory nie nawiązała kontaktu z bliskimi.

Jak informuje policja, 14-latka wyszła z miejsca zamieszkania 12 lutego.

Rysopis: - wzrost około 168 cm, - szczupła sylwetka, - włosy koloru czarnego, długość za ramiona, - oczy koloru brązowego.

"W dniu zaginięcia ubrana była w zimową kurtkę koloru czarnego, spodnie dżinsowe koloru czarnego, buty koloru czarnego oraz czarną czapkę. Znaki szczególne: brak brwi- malowane kredką" - informuje Komenda Rejonowa Policji Warszawa III.

Funkcjonariusze apelują, aby wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionej są proszone o kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa III przy ul. Opaczewskiej 8, tel. 47 723 93 50, 47 723 93 51, 723 93 43 lub najbliższą jednostką Policji lub całodobowymi numerami 112 i 997.

Informacje można również przekazywać na adres oficer.prasowy.krp3@ksp.policja.gov.pl

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KRP III

