Po zderzeniu auto wylądowało na boku
Do zdarzenia doszło w sobotę po godzinie 9. Przy ulicy Filtrowej zderzyły się dwa samochody osobowe. Jeden z nich wpadł na chodnik, uszkodził betonowe ogrodzenie i przewrócił się na bok.
- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca Dacii poruszał się ulicą Filtrową. Z ulicy Solariego na Filtrową wjechała kierująca Toyotą, nie ustępując pierwszeństwa przejazdu. W wyniku uderzenia Dacia przewróciła się na bok. Jej kierowca został zabrany do szpitala - powiedział młodszy aspirant Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji.
Dodał, że oboje kierujący byli trzeźwi i posiadają uprawnienia.
Jak przekazał reproter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, ulica Filtrowa jest w tej chwili zablokowana.
Wypadek na Filtrowej
Źródło: tvnwarszawa.pl
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