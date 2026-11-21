Ochota Po zderzeniu auto wylądowało na boku Oprac. Dariusz Gałązka |

Wypadek na Filtrowej Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

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Do zdarzenia doszło w sobotę po godzinie 9. Przy ulicy Filtrowej zderzyły się dwa samochody osobowe. Jeden z nich wpadł na chodnik, uszkodził betonowe ogrodzenie i przewrócił się na bok.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca Dacii poruszał się ulicą Filtrową. Z ulicy Solariego na Filtrową wjechała kierująca Toyotą, nie ustępując pierwszeństwa przejazdu. W wyniku uderzenia Dacia przewróciła się na bok. Jej kierowca został zabrany do szpitala - powiedział młodszy aspirant Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji.

Dodał, że oboje kierujący byli trzeźwi i posiadają uprawnienia.

Jak przekazał reproter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, ulica Filtrowa jest w tej chwili zablokowana.

Wypadek na Filtrowej Wypadek na Filtrowej Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Wypadek na Filtrowej Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Wypadek na Filtrowej Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Wypadek na Filtrowej Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Wypadek na Filtrowej Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl