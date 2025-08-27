Otworzą przejście podziemne na Dworcu Zachodnim

Tak ma wyglądać Dworzec Zachodni po modernizacji

Kolejarze podpisali już 22 umowy z najemcami lokali w galerii handlowej zlokalizowanej pod nowymi peronami na stacji Warszawa Zachodnia. Po adaptacji lokali przez najemców podróżni będą mogli skorzystać z oferty sklepów. Projekt przebudowy Warszawy Zachodniej kosztował około dwóch miliardów złotych netto.

- Kończy się remont stacji Warszawa Zachodnia. We wrześniu udostępnione dla pasażerów zostanie przejście podziemne - powiedział w środę podczas konferencji wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.

Pod stacją powstało nowe, szersze i bardziej funkcjonalne przejście podziemne. Pod nowymi peronami znajduje się 26 lokali o łącznej powierzchni ponad 5,3 tysiąca metrów kwadratowych.

Warszawa Zachodnia to największa stacja kolejowa w Polsce obsługująca do tysiąca pociągów dziennie. Kolejarze szacują, że z dworca oraz nowego przejścia podziemnego będzie korzystać codziennie ponad 100 tysięcy osób.