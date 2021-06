Są wyniki sekcji zwłok 20-latka z Żyrardowa. "Obrażenia spowodowała jedna kula z broni palnej"

Śledczy otrzymali wstępne wyniki sekcji zwłok 20-latka zastrzelonego w nocy ze środy na czwartek w Żyrardowie. Potwierdziło ono, że mężczyznę ugodził go pocisk z broni palnej, co doprowadziło do zgonu. Policja nadal poszukuje trzech mężczyzn, którzy kilka dni później mieli grozić braciom ofiary i oddać strzał w kierunku bramy, gdzie dokonano zabójstwa.