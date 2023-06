Rusza Tour de Konstytucja. "Chodzi o to, by nasze społeczeństwo rozumiało, jakim zaszczytem jest, móc głosować"

"Wielki zaszczyt spotyka każdego, kto głosuje"

- Bardzo bym chciała, żebyście pamiętali jak krwawe było powstanie. Bardzo bym chciała, żebyście pamiętali, że 4 czerwca bez użycia broni i siły, a tylko przez głosowanie, odzyskaliśmy wolność - powiedziała weteranka Powstania Warszawskiego. Podkreśliła wielką wagę każdego głosu. - Wszystkie dzieci powinny rozumieć, jaki ich wielki zaszczyt spotyka, każdego kto głosuje. Każdego. Bo to czy to pan generał, czy pan prezydent, czy śmieciarz, czy bezdomny - ma taki sam głos. Chodzi o to, by nasze społeczeństwo wszędzie, w całym kraju rozumiało jakim zaszczytem jest, że może głosować - stwierdziła. Powiedziała, że to naród może zmienić ustrój kraju, a nie rząd.