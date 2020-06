Głosowanie korespondencyjne: przez tydzień można zgłaszać się po pakiety

Mieszkańcy stolicy, którzy w wyborach prezydenckich chcą głosować korespondencyjnie, mogą zgłosić taki zamiar do 16 czerwca. Można to zrobić przez internet lub bezpośrednio w urzędzie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego można też zgłosić osobiście - w dzielnicy, w której figuruje się w spisie wyborców. - Trzeba tylko pamiętać, by zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość - zaznacza.

Pakiety w kwarantannie

Pakiet wyborczy ma zostać dostarczony pod wskazany adres najpóźniej do 23 czerwca. - Wyborcy podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy zgłoszą zamiar po 16 czerwca, otrzymają pakiet wyborczy najpóźniej do 26 czerwca - zastrzega Gałecka.

Rzecznik miasta poinformowała, że nie wydaje się zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów osobom, które zgłosiły zamiar głosowania korespondencyjnego i wysłano już do nich pakiet wyborczy.

Pocztą lub osobiście

Pakiet wyborczy jest przesyłany za pośrednictwem Poczty Polskiej, ale wyborca może też osobiście odebrać go w urzędzie, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego. - Wyborca niepełnosprawny może zażądać dostarczenia pakietu wyborczego do drzwi lokalu, którego adres został wskazany w zgłoszeniu - uzupełnia Gałecka. - Wyborcy, podlegającemu obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, pakiet wyborczy zostanie doręczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub upoważnionego pracownika urzędu gminy - dodaje.