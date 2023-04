Wraca weekendowa linia 800 do Kampinosu

W każdy weekend linią 800 będzie można dojechać do Puszczy Kampinoskiej. Autobus rozpoczyna trasę przy stacji metra Młociny. Do lasu w pobliżu stolicy można się wybrać na pieszą wędrówkę. To także miejsce historycznych wydarzeń.

Puszcza Kampinoska to ewenement na skalę europejską – tuż za granicami metropolii znajduje się park narodowy o powierzchni ponad 38 tysięcy hektarów. To pozostałości lasów, które przed wiekami pokrywały dzisiejsze Mazowsze. Jak podaje ratusz, w puszczy jest ponad 350 kilometrów pieszych szlaków turystycznych prowadzących przez łąki, bagna, wydmy i oczywiście puszcza.

Od soboty, 1 sierpnia do Kampinosu można dojechać linią 800. Będzie ona kursowała do października, w soboty, niedziele i święta (z wyjątkiem dni 8-10 kwietnia, 1 maja i 15 sierpnia)..

Trasa będzie biegła od Metra Młociny przez al. gen. M. Wittek. Następnie autobus pojedzie trasą: Pułkowa – Łomianki: Kolejowa – Kiełpin Stary: Kolejowa – Dziekanów Leśny: Kolejowa – Dziekanów Polski: szosa gdańska – Palmiry: szosa gdańska – palmirska droga – Kampinoski Park Narodowy: palmirska droga. Stacja końcowa to Palmiry-Muzeum.

Autobusy linii 800 kursujące do Kampinosu UM Warszawy

Puszcza to miejsce historycznych wydarzeń

W Puszczy Kampinoskiej miały miejsce bitwy podczas powstania styczniowego i drugiej wojny światowej. Puszcza to także miejsce historycznych wydarzeń – bitew powstania styczniowego. Na jej terenie w czasie powstania warszawskiego zlokalizowany był kilkutysięczny obóz Armii Krajowej.

W Puszczy Kampinoskiej pochowano ofiary 21 masowych mordów przeprowadzonych przez Niemców w latach 1939-43, m.in. lekkoatletę Janusza Kusocińskiego i marszałka Sejmu – Macieja Rataja. Zobaczyć można wystawę poświęconą egzekucjom w Palmirach i na terenie Puszczy Kampinoskiej w latach 1939-43, oraz wydarzeniom na tym obszarze w trakcie II wojny światowej. Wystawa ta znajduje się w Muzeum w Palmirach, w bezpośrednim sąsiedztwie końcowego przystanku autobusów linii 800.

Spacery przez las

Wizytę w muzeum można połączyć ze spacerem i do domu wrócić Warszawskim Transportem Publicznym. W pobliżu muzeum są szlaki turystyczne prowadzące w głąb Kampinoskiego Parku Narodowego. Można nimi dojść do przystanków innych linii autobusowych, np. do 210 w Truskawiu, do którego prowadzi czterokilometrowy szlak czerwony lub niebieski albo do linii 150 w Dziekanowie Leśnym. Autobusy obu linii dojeżdżają do metra Młociny.

Na dłuższą wędrówkę, ale także z powrotem do Warszawy do stacji metra Bemowo autobusami WTP, można wybrać się do Lipkowa i stamtąd autobusem 714 (szlak zielony i niebieski, około 12 kilometrów) albo do Mariewa i autobusu 729 (szlak zielony i niebieski, około 10 kilometrów) lub trasą do Leszna (szlakiem czerwonym i żółtym, około 17 kilometrów), kończącą się w pobliżu przystanków autobusu linii 719.

Przeczytaj także: 143 zgłoszenia o pozostawionym bagażu w metrze w rok

Utrudnienia w kursowaniu pierwszej linii metra Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl

Autor:mg

Źródło: tvnwarszawa.pl