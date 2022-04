Stare tramwaje, zabytkowe autobusy, promy i wąskotorówka. Ruszają Warszawskie Linie Turystyczne

Z okien akwarium można podziwiać malowniczą Ochotę i socrealistyczną Marszałkowską. Przejazd ogórkiem to podróż w czasie, ale także po Muranowie, Pradze i Powiślu. Pliszka i Słonka pozwolą podziwiać Warszawę z perspektywy Wisły, Zefirem można dopłynąć do Serocka. A wąskotorówka dowiezie pasażerów aż do Tarczyna. 1 mają rozpoczynają działanie Warszawskie Linie Turystyczne.

"W okresie od dnia 1 maja do dnia 25 września uruchomione zostają linie okresowe o charakterze turystycznym obsługiwane taborem historycznym: 36 (tramwajowa) oraz 100 (autobusowa)" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Na torach parówka, akwarium, tetka

Linia tramwajowa 36 kursować będzie na trasie: plac Narutowicza, Filtrowa, Nowowiejska, plac Zbawiciela, Marszałkowska, Andersa, Mickiewicza, Słowackiego do Metra Marymont. Historycznym tramwajem można przejechać się od 1 maja do 26 czerwca oraz od 1 do 25 września w soboty, niedziele i dni świąteczne a także 2 maja i 17 czerwca. W czasie wakacji od 27 czerwca do 31 sierpnia zabytki wyjadą na tory codziennie. Będą jeździć od 12 do 20.

Tramwaj linii "36" WTP

Na linii 36 będzie można spotkać tramwaje 13N (zwane parówkami), 105Na czyli akwaria oraz wyjątkowy egzemplarz 102N - sprowadzony do Warszawy z Poznania w 2004 roku. "Wagony 13N to najbardziej warszawskie z warszawskich tramwajów, które stały się jednym z symboli stolicy. Widać je w wielu polskich filmach i serialach. Zostały opracowane i wyprodukowane tylko z myślą o Warszawie, w chorzowskiej fabryce Konstal. Powstało ich aż 840. Ostatni kurs 13N wykonał po 53 latach od dostawy pierwszego wagonu, w niedzielę 4 stycznia 2013 roku" - czytamy w komunikacie ZTM.

Ponadto w wakacyjne weekendy i święta w godzinach 12-18 na tory wyjadą tramwaje linii T obsługiwane najstarszymi pojazdami z kolekcji zabytków Tramwajów Warszawskich. "Tetka" będzie jeździła startowała i kończyła na placu Narutowicza, pojedzie na trasie: Grójecka – Al. Jerozolimskie – most Poniatowskiego – rondo Waszyngtona – al. Zieleniecka – Targowa – most Śląsko-Dąbrowski – al. "Solidarności" – Okopowa – Towarowa – Grójecka.

Jelcze i ikarusy na autobusowej "setce"

Linia autobusowa 100 kursować będzie na trasie: Centrum, Marszałkowska, Królewska, Grzybowska, Towarowa, Okopowa, Anielewicza, Andersa, Muranowska, Konwiktorska, Sanguszki, Wybrzeże Gdańskie, Wybrzeże Kościuszkowskie, al. "Solidarności", Targowa, Ratuszowa, Wybrzeże Szczecińskie, Wybrzeże Helskie, most Świętokrzyski, Zajęcza, Topiel, Kruczkowskiego, Książęca, Al. Ujazdowskie, Bagatela, Marszałkowska, pl. Konstytucji, Marszałkowska do Centrum.

"Przejazd zabytkowymi autobusami marek Jelcz i Ikarus to prawdziwa podróż w czasie" - zachwala ZTM. "Wycieczkę autobusem linii 100 można połączyć ze spacerem po atrakcyjnych zakątkach Warszawy. Można nim dojechać m.in.: na Stare Miasto, do Parku Praskiego i zoo, w Aleje Ujazdowskie czy do Łazienek Królewskich" - podpowiadają urzędnicy.

Autobusy będą kursować w soboty, niedziele i święta oraz 2 maja i 17 czerwca od 12 do 18.

Linia autobusowa 100 WTP

Jakie bilety obowiązują w liniach turystycznych?

W tramwajach linii 36 i autobusach linii 100 obowiązuje taryfa biletowa Warszawskiego Transportu Miejskiego.

W przypadku pojazdów niewyposażonych w kasowniki, bilety będą kasowane przez konduktorów – członków Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej. Na biletach jednorazowych przesiadkowych oraz czasowych konduktorzy umieszczać będą pieczątkę wraz z adnotacją o dacie i godzinie ważności biletu. Przejazd na podstawie biletu okresowego możliwy będzie po wcześniejszym zeskanowaniu karty w innym pojeździe lub bramce metra

Wracają trzy promy przez Wisłę oraz statek do Serocka

Na Wisłę wracają promy. Przeprawić się będzie można na trzech trasach: - prom Słonka: Cypel Czerniakowski (pomost pływający) - Saska Kępa (plaża); - prom Pliszka: most Józefa Poniatowskiego (nabrzeże) - Stadion Narodowy (plaża Poniatówka) - prom Wilga: Podzamcze Fontanny (pomost pływający) - zoo (plaża).

"Od 1 maja do 30 czerwca oraz od 1 do 25 września promy kursują w soboty, niedziele i święta oraz dodatkowo 2 maja i 17 czerwca. Od 1 lipca do 31 sierpnia promy będą pływały codziennie. Promy Pliszka i Słonka zabierają 21 a Wilga 40 pasażerów oraz rowery. Przeprawa jest bezpłatna" - podaje ZTM.

Na Wisłę z kolei wracają promy WTP

Wraca również statek do Serocka. Zefir wypływa z przystani na Żeraniu i kanałem oraz przez Zalew Zegrzyński dopływa do Serocka. W czasie rejsu statek dodatkowo podpływa pod ruiny starego mostu z 1897 roku, który został wysadzony przez wycofujące się wojska rosyjskie w 1915 roku. Zefir zabiera na pokład 98 pasażerów. Na statku jest grill oraz bufet z ciepłymi i zimnymi napojami. W Serocku przewidziano czas na odpoczynek na lądzie (około dwie godziny), a następnie powrót do Warszawy. Podróż rozpoczyna się o 9, a kończy o 18.

Statek do Serocka będzie pływał od 1 maja do 25 września, w soboty, niedziele i święta oraz 2 maja i 17 czerwca.

Bilety na rejs można kupić na stronie bilety24.pl od środy 26 kwietnia i w Punkcie Obsługi Pasażerów Dworzec Wileński - w piątki w godz. 15-18 i w soboty w godz. 8-11 (płatność tylko gotówką).

Wraca również statek do Serocka WTP

Piaseczyńsko-Grójecka Kolej Wąskotorowa zaprasza

Urzędnicy zapraszają także na podróż Piaseczyńsko-Grójecka Koleją Wąskotorową. Zabytkowa kolejka wyrusza w każdą sobotę (od 1 maja do 24 września) o godzinie 14 ze stacji w Piasecznie.

Przejeżdża przez Zalesie Dolne z zabytkową stacją z lat 30. XX wieku, Głosków, Runów i Złotokłos dociera do Tarczyna. W drodze powrotnej zatrzymuje się w Runowie, gdzie peron znajduje się tuż przy leśnej polanie. Tu pasażerowie mają czas dla siebie. Można przejść się na spacer do lasu, poleniuchować na trawie, zwiedzić pobliski Złotokłos – przedwojenne letnisko, gdzie wychował się Marek Hłasko i mieszkał Mieczysław Fogg. Czas przejazdu kolejką wraz z piknikiem w Runowie to około cztery godziny.

Warszawski Transport Publiczny proponuje również podróż Piaseczyńsko-Grójecka Koleją Wąskotorową WTP

Do Piaseczna można dojechać np. specjalną zabytkową linią autobusową 51. Numer linii nawiązuje do numeracji dawnej linii trolejbusowej, która łączyła Piaseczno z Warszawą.

Autobus rusza z centrum o godzinie 13. Linia 51 jest przeznaczona tylko dla osób wybierających się na przejazd Piaseczyńską Koleją Wąskotorową. Z autobusu można skorzystać na podstawie biletu wydanego przez Piaseczyńsko-Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej na przejazd kolejką i dowożący do niej autobus. Nie ma możliwości zakupu biletu tylko na autobus linii 51.

Bilety na przejażdżkę kolejką są dostępne na stronie kolejka-piaseczno.pl. Można je także kupić w dniu wycieczki (jeżeli wcześniej nie zostaną wyprzedane online) w kasie na peronie w Piasecznie.

Linia autobusowa 51 WTP

Autor:kz/b

Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl