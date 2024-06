Jeszcze w lipcu rozpocznie się stopniowe zwężanie jezdni ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Ma to związek z rozpoczęciem budowy linii tramwajowej od Grójeckiej do Dworca Zachodniego. Kolejnych zmian w ruchu muszą spodziewać się też mieszkańcy Mokotowa i Wilanowa.

- W lipcu przewidywane są pierwsze poważniejsze utrudnienia w związku z budową linii tramwajowej do Dworca Zachodniego. - Od 1 lipca zaczniemy zwężać jezdnie ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku - poinformował w tym tygodniu Konrad Niklewicz, wiceprezes Tramwajów Warszawskich.

Tramwaj dojedzie pod Dworzec Zachodni

Tramwaj do Dworca Zachodniego (mapa)

Tramwaj do Dworca Zachodniego (mapa) Tramwaje Warszawskie

Zmiany na budowie trasy do Wilanowa

W te wakacje kolejne zmiany w ruchu czekają też mieszkańców Mokotowa i Wilanowa w związku z budową linii do Miasteczka Wilanów.

- Ruch będzie kompleksowo przekładany z jezdni zachodniej na jezdnię wschodnią, po to, aby generalny wykonawca mógł usunąć wszelkie występujące kolizje i przebudować infrastrukturę podziemną - zapowiedział Konrad Niklewicz.

Wykonawca trasy przełoży ruch z jezdni zachodniej na wschodnią w dwóch miejscach. W pierwszej dekadzie lipca w ten sposób zmieni się organizacja ruchu na odcinku Sobieskiego od Chełmskiej do Idzikowskiego. Natomiast w drugiej połowie lipca kierowcy pojadą wschodnią jezdnią alei Rzeczypospolitej od Klimczaka do Branickiego.

Według zapowiedzi stołecznego ratusza trasa tramwajowa do Wilanowa zostanie oddana do użytku we wrześniu. Uruchomienie tramwaju nie będzie oznaczało końca robót. Przez kolejnych kilka miesięcy wciąż będą toczyć się prace przy układaniu chodników czy sadzeniu zieleni.