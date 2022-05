Chcieli wręczyć radnemu w lesie pismo o utracie mandatu. Dokument zostawili za wycieraczką auta

W lutym radni z Bemowa zdecydowali o odebraniu mandatu Łukaszowi Lorentowiczowi z klubu Wybieramy Bemowo. Uzasadniono to tym, że radny utracił tak zwane "prawo wybieralności", ponieważ nie mieszka na terenie dzielnicy. Sprawa wyszła na jaw podczas składania oświadczeń majątkowych. Urzędnicy odkryli, że w ubiegłorocznym zeznaniu podatkowym radnego jako adres zamieszkania wskazano Radzymin.

Informację o doręczeniu dokumentu potwierdza Ewelina Rosińska z bemowskiego urzędu dzielnicy. Naszej redakcji przekazała również nagranie, na którym urzędnicy zarejestrowali ten moment. - Do doręczenia doszło w trakcie akcji sprzątania lasu na Bemowie. Po podjęciu uchwały radnemu próbowano ją doręczyć poprzez wysłanie listem poleconym, na znany radzie adres korespondencyjny radnego. Listu tego - dwukrotnie awizowanego - radny nie odebrał. Od czasu podjęcia uchwały nie pojawiał się również na posiedzeniach Rady Dzielnicy Bemowo i Komisji Rady - przekazuje.

- Czynności doręczenia dokonano z ostrożności proceduralnej, aby uniknąć wszelkich wątpliwości co do skuteczności doręczenia uchwały listem poleconym - dodaje.

Teraz radny ma siedem dni na ewentualne odwołanie się od decyzji rady dzielnicy do sądu administracyjnego. W rozmowie z tvnwarszawa.pl zapowiada, że skorzysta z tego prawa. W takiej sytuacji jego mandat pozostanie aktualny do czasu prawomocnego wyroku sądu.

Radny Lorentowicz: to szykana polityczna

Jego zdaniem cała sytuacja jest efektem ubiegłorocznego rozłamu w klubie Wybieram Bemowo. Radni nie mogli dojść do porozumienia w kwestii współpracy z Koalicją Obywatelską. Wtedy z klubu wystąpił obecny przewodniczący rady dzielnicy i były burmistrz Bemowa Jarosław Dąbrowski, razem z nim odeszła jeszcze trójka radnych. W Wybieram Bemowo pozostało pięć osób, które są obecnie opozycją. Usunięcie Lorentowicza z rady dzielnicy nie zmienia układu sił.

- W tle tego wszystkiego jest brutalna polityka. W momencie, gdy podejmowana była uchwała, wiedziałem, że jest to szykana polityczna - uważa Lorentowicz. - Na każdym kroku jestem szykanowany, nachodzona jest moja rodzina, dalsza i bliższa. Wysyłane są delegacje do siedziby mojej firmy pod Warszawą - wylicza. - Nikt nie zapytał o to, w jakim miejscu mieszkam. Nikt nie zadał wprost takiego pytania. Państwo radni stwierdzili, że urządzą sobie taki sabat czarownic - dodaje.